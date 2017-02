Israel Aerospace Industries setzt Angriffsneutralisierungslösung von Votiro ein

Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) -Die Technologie von Votiro wird Cyberattacken auf Israel AerospaceIndustries neutralisieren, wodurch verhindert wird, dass als geheimund streng vertraulich eingestufte Informationen in die Hände vonHackern geratenVotiro (http://www.votiro.com/), ein weltweit führendesUnternehmen für Secure-Sanitization-Gateways-Lösungen, dasUnternehmen gegen Zero-Day-Angriffen und andere laufendeCyberbedrohungen schützt, gab heute bekannt, dass Israel AerospaceIndustries (IAI), ein führendes Unternehmen in der Entwicklung undder Produktion von Systemen für den Verteidigungsmarkt und denkommerziellen Luftfahrtmarkt, die Lösung "Secure Gateway" von Votiroinstalliert hat, die auf der patentierten Technologie "AdvancedContent Disarm and Reconstruction" basiert. Die Lösung umfasst auchdie Votiro-Technologien "Removable Media Gateway" und "Secure FileTransfer Gateway".Die patentierte Votiro-Technologie "Advanced Content Disarm undReconstruction" scannt jede Datei und entfernt alle Bedrohungen,wodurch IAI vor unbekannten oder Zero-Day-Angriffen geschützt wird.Die gereinigten Dateien schützen die Integrität und Funktionalitätder Originaldateien. Die Dateien gelangen dann in das interneNetzwerk von IAI.Der Reinigungsprozess ist für den Benutzer nicht sichtbar, erfolgtin Echtzeit und stört die Geschäftsaktivitäten von IAI nicht."Wir sind sehr erfreut, ein weiteres großes Unternehmen in unserwachsendes Kundenverzeichnis aufzunehmen", erklärte Itay Glick, CEOund Mitbegründer von Votiro. "Israel Aerospace Industries ist eineder fortschrittlichsten Militärverteidigungsunternehmen weltweit,wodurch es zu einem wichtigen Ziel für Hacker wird. Die Entscheidungvon IAI, "Secure Gateway" von Votiro zu implementieren, zeugt von demVertrauen, dass das Unternehmen in unsere Produkte hat. Wir haben engmit den IT- und Sicherheitsteams des Unternehmens zusammengearbeitet,um ein besseres Verständnis dafür zu erlangen, wie dieLuftfahrtindustrie Dateien nutzt, um ein maßgeschneidertes Systemaufzubauen, das seine spezifischen Anforderungen erfüllt."Votiro-Lösungen werden weltweit eingesetzt und unterstützenHunderttausende von Nutzern dabei, sich gegen Angriff zu verteidigen,indem unentdeckte und Zero-Day-Angriffe beseitigt werden. Indemaktiver Code aus Dokumenten entfernt wird, um potenzielle Infektionenzu vermeiden, kann Votiro Schutz vor gezielten Angriffen anbieten.Über VotiroVotiro bietet Unternehmen einen grundlegenden Schutz gegenunentdeckte und Zero-Day-Angriffe, die bei Cyberattacken genutztwerden. Die Lösung "Secure Gateways" des Unternehmens bietet einensicheren Schutz und die patentierte Lösung "Advanced Content Disarmand Reconstruction" bietet eine Technologie zur Reinigung von Dateienvon potenziellen Cyberbedrohungen. Votiro wurde im Jahr 2010gegründet, hat seinen Hauptsitz in Israel und führtVertriebsniederlassungen in den USA und Singapur. Zu den Kunden desUnternehmens gehören Banken und andere Finanzinstitutionen,Regierungsorganisationen, Energie- und Versorgungsunternehmen,Telekommunikationsdienstanbieter sowie Gesundheits-, Einzelhandels-und Großunternehmen.Weitere Informationen erhalten Sie auf http://www.votiro.com.Folgen Sie Votiro auf Twitter - @votiro.Pressekontakt:Idan Yatzivmarketing@votiro.com+972-52-330-9099Original-Content von: Votiro, übermittelt durch news aktuell