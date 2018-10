Isra baut Metall-Geschäft aus - Aktie springt an

Weitere Suchergebnisse zu "Isra Vision":

DARMSTADT (dpa-AFX) - Der Automatisierungsspezialist Isra Vision baut sein Portfolio für seine Kunden in der Metallindustrie aus.



Bislang auf Produkte zur Inspektion und Qualitätssicherung in der Stahlindustrie spezialisiert, will Isra das Geschäft nun auch auf andere Metalle ausweiten, etwa Aluminium, wie das Unternehmen am Dienstag in Darmstadt mitteilte. Isra bietet seinen Kunden Komplettlösungen, die Qualitätsmängel frühzeitig identifizieren und kombiniert optische Technologien mit analytischen Werkzeugen, um die Wirtschaftlichkeit zu verbessern.

Zusätzlich lege das Unternehmen den Fokus verstärkt auf Softwarelösungen und Industrie-4.0-fähige Systeme, die eine weiterführende Nutzung der Inspektionsdaten ermöglichten, hieß es. Der Ausbau des Geschäfts ist Teil der Strategie, die angestrebte Umsatzzielmarke von über 200 Millionen Euro zu erreichen.