Isra Vision heimst Großauftrag ein

DARMSTADT (dpa-AFX) - Der Automatisierungsspezialist Isra Vision hat einen Großauftrag aus der Lebensmittelindustrie erhalten.



Bei der Bestellung in Höhe von mehr als fünf Millionen Euro gehe es um Technik zur Kontrolle von Verpackungen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Darmstadt mit. Mittels 3D-Verfahren sollen Qualitätsmängel bei mehrschichtigen Materialien rechtzeitig identifiziert werden. Der aktuelle Auftrag sei ein "weiterer Schritt, um mittelfristig das Umsatzziel von mehr als 200 Millionen Euro zu erreichen", hieß es.

Bei den Anlegern kam das gut an. Die Aktie unternahmen einen Erholungsversuch und stiegen am Vormittag in einem schwachen Gesamtmarkt um mehr als 1,3 Prozent. Seit ihrem Rekordhoch Anfang September war es aber auch deutlich nach unten gegangen./ngu/mis/men