Isra Vision: Mit einer kleinen Einschränkung!

Die Aktie von Isra Vision hat ihren Aufschwung an der Börse auch am Dienstag weiter fortgesetzt. Bis zum Nachmittag ging es um mehr als zwei Prozent nach oben auf rund 32,50 Euro. Seit ihrem Tiefststand von 29,84 Euro am vergangenen Mittwoch beläuft sich das Plus bei Isra mittlerweile auf knapp neun Prozent. Eine neue Einschätzung von Analystenseite hat dem Wert des ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



