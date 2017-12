Isra Vision: Geschäftsentwicklung konnrte die positive Dynamik des 1. Quartals beibehalten!

Weitere Suchergebnisse zu "Isra Vision":

Liebe Leser,

Isra Vision hat im 1. Halbjahr den Umsatz um 11% auf 58,9 Mio € gesteigert. Das für die Konzernsteuerung wichtige Ergebnis vor Steuern (EBT) erhöhte sich um 11% auf 11,5 Mio € und führte zu einer EBT-Marge von 19%. Damit hat Isra erneut seine nachhaltig profitable Entwicklung durch Maßnahmen zur Umsatz- und Effizienzsteigerung bewiesen. Die in den vergangenen Quartalen eingeleiteten Maßnahmen zur Optimierung von Cashflow und Betriebskapital greifen und führten bereits zu einer Erhöhung des Cashflows auf 15,0 Mio €, während die Netto-Verschuldung um 6,0 Mio € reduziert werden konnte.

Auch in Asien setzen sich die Auftragseingänge auf dem hohen Niveau des 1. Quartals fort

Der Ausbau der globalen Präsenz ist ein fester Bestandteil der langfristigen Unternehmensstrategie, um weltweit kontinuierlich weitere Märkte zu erschließen und zukünftiges Wachstum zu generieren. Als einer der global am breitesten aufgestellten Anbieter der Branche ist Isra mit 25 Standorten in allen wichtigen Industrieländern vertreten. Die Geschäftsentwicklung in den Regionen behielt die positive Dynamik des 1. Quartals bei. Die Umsätze auf den amerikanischen Märkten entwickelten sich mit zweistelligen Zuwachsraten.

Auch in Asien, insbesondere in China, setzen sich die Auftragseingänge auf dem hohen Niveau des 1. Quartals fort. Der Auftragsbestand von rund 90 Mio € ist eine solide Basis für ein erfolgreiches 2. Halbjahr. Darin enthalten ist ein strategisch wichtiger Großauftrag aus Asien zur Lieferung von 3DInspektionssystemen mit einem Volumen von mehr als 5 Mio €.

Jetzt wird das Geheimnis alter Börsen-Millionäre gelüftet…

… denn heute können Sie den Bestseller: „Börsenrente: Reich im Ruhestand!“ von Börsen-Guru Volker Gelfarth kostenlos anfordern. Während andere Anleger für dieses Meisterwerk 39,90 Euro zahlen müssen, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit Übernahmen reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.