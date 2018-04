Isra Vision Aktie: Zurück auf Anfang!

Weitere Suchergebnisse zu "Isra Vision":

Liebe Leser,

das Jahr 2018 hatten sich viele Anleger von Isra Vision wohl anders vorgestellt. Im Dezember legte die Aktie noch eine beispiellose Rallye aufs Parkett, welche das Papier in der Spitze bis auf 237 Euro beförderten. Was darauf in den letzten drei Monaten folgte, war aber eine deutlich Korrektur, welche die Aktie wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Seit Anfang ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.