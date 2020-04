Isra Vision Aktie: Online-HV angekündigt!

Weitere Suchergebnisse zu "Isra Vision":

Was lange kein Thema war, wird nun bei einigen Aktiengesellschaften aktuell: Das Thema Online-Hauptversammlung. Ganz aktuelles Beispiel: Isra Vision. Denn das Unternehmen kündigte kurz vor dem Wochenende an, dass am 14. Mai eine reine Online-Hauptversammlung (HV) durchgeführt werden soll. Die eigentlich für den 27. April in Darmstadt (Maritim Hotel) geplante Veranstaltung wird dafür abgesagt. Und das klingt in Zeiten der Unsicherheit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung