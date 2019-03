Isra Vision Aktie: Korrektur in der Aufwärtsbewegung!

Weitere Suchergebnisse zu "Isra Vision":

Es scheint nun endlich wieder aufwärts zu gehen bei der Isra Vision Aktie. In den vergangenen Monaten arbeitet sich der Kurs immer weiter nach oben und schaffte es am Ende auch über den Widerstand bei 31 Euro. Dieses ging noch auf das Jahr 20187 zurück. Erst als der Relative Stärke Index in den überkauften Bereich eintauchte, drehte der Kurs nach unten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Anna Hofmann.