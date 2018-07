Isra Vision Aktie: Achterbahnfahrt an der Börse!

Weitere Suchergebnisse zu "Isra Vision":

Die Anteile von Isra Vision machen an der Börse weiterhin heftige Kursbewegungen durch. In der letzten Woche kam es zu heftigen Gewinnmitnahmen, nachdem die Aktie sich zuvor im Wert seit April fast verdoppeln konnte. In der laufenden Woche konnte das Papier sich jetzt wieder einigermaßen erholen. Schon am Montag ging es leicht aufwärts, am Dienstag setzten die Käufer dann nochmal ordentlich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.