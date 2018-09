Isola ernennt Troy Ruhrer zum neuen Chief Financial Officer

Chandler, Arizona (ots/PRNewswire) - -- Die Isola Group, einMarktführer im Bereich kupferplattierter Laminate und dielektrischerPrepreg-Materialien zur Herstellung hochentwickelter mehrlagigerLeiterplatten (Printed Circuit Boards, PCBs), gab heute dieBeförderung von Troy Ruhrer, ehemals Vice President, Finance, zumChief Financial Officer und Mitglied des Executive Leadership Teamsbekannt."Die Beförderung von Troy bestätigt die Stärke unseresManagementteams und unser Engagement für den Ausbau unserer Präsenzin Arizona", sagte Jeff Waters, President und CEO von Isola. "Troyhat als Interimsleiter unserer Finanzorganisation hervorragendeArbeit geleistet und die Fähigkeit, Kompetenz und Reife bewiesen,sich als CFO für die Organisation zu profilieren. Ich freue michsehr, Troy offiziell in diese Position zu berufen, in welcher erweiterhin einen positiven Einfluss auf das Finanzmanagement und dieStärke des Unternehmens ausüben wird."Herr Ruhrer kam 2007 als Director of Accounting zu Isola und wurde2014 zum Director of Worldwide Accounting and Financial Reportingernannt. Im Jahr 2016 wurde er zum Chief Accountant und 2017 zum VicePresident, Financen befördert.Herr Ruhrer, der seine Karriere im Bereich öffentlichesRechnungswesen begann, verfügt über mehr als 22 Jahre Erfahrung imFinanzmanagement. Bevor er zu Isola kam, war er Vice President ofWest Coast Operations bei Amandi Services, Inc., einem privatgeführten Elektronikmanagement- und Recyclingunternehmen. Vor seinerTätigkeit bei Amandi Services, Inc. hatte Herr Ruhrer diversePositionen im Finanzmanagement bei verschiedenen öffentlichen undprivaten Unternehmen inne. Herr Ruhrer hat seinen Bachelor of Arts inBuchhaltung und Betriebswirtschaft an der Doane University erworben.Informationen zu IsolaIsola Group mit Sitz in Chandler, Arizona, ist ein weltweitagierendes Unternehmen im Bereich Materialwissenschaften mitSchwerpunkt auf Design, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung vonkupferplattierten Laminaten und dielektrischen Prepreg-Materialienzum Herstellen hochentwickelter mehrlagiger Leiterplatten. Dieäußerst leistungsfähigen Materialien des Unternehmens werden inanspruchsvollen elektronischen Anwendungen in den BereichenKommunikationsinfrastruktur, Cloud-Computing, Automobil, Militär undder Medizin, Luft- und Raumfahrt verwendet. Isola hat über 1600Mitarbeiter, die im technischen Support, Vertrieb, der Fertigung undF&E-Einrichtungen in Asien, Europa und Nordamerika tätig sind.Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unterhttp://www.isola-group.com/.WEBSITE: (HTTPS://WWW.ISOLA-GROUP.COM/)PRODUKTE: (HTTPS://WWW.ISOLA-GROUP.COM/PRODUCTS)SERVICES UND SUPPORT: (HTTPS://WWW.ISOLA-GROUP.COM/SERVICES -SUPPORT/NEWS & RESOURCES: (HTTPS://WWW.ISOLA-GROUP.COM/NEWS-RESOURCES/)ÜBER UNS: (HTTPS://WWW.ISOLA-GROUP.COM/ABOUT-US)Pressekontakt:DENNIS.FLYNN@ISOLA-GROUP.COM480-586-2796Original-Content von: Isola Group, übermittelt durch news aktuell