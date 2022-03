IsoRay-Aktie: Das lief gut!

Überblick

Forscher der University of Pittsburgh School of Medicine haben eine klinische Studie veröffentlicht, die günstige Ergebnisse für Patienten mit lokalisiertem Prostatakrebs mittleren Risikos zeigt, die mit der Cäsium-131-Brachytherapie von IsoRay Inc.(NYSE:ISR), bekannt als Cäsium Blu, behandelt wurden.

Die Brachytherapie ist eine lokalisierte interne Strahlentherapie, bei der Seeds, Bänder oder Kapseln, die eine Strahlenquelle enthalten, in oder nahe dem Tumor platziert werden. In der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!