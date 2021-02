IsoRay Aktie: Q2 in der Analyse!

Im 2. Quartal meldete IsoRay‘s (AMEX:ISR) einen Umsatz von $2,36 Millionen. Trotz eines Gewinnanstiegs von 21,29 % verzeichnete das Unternehmen einen Verlust von $866,00 Tausend. Im ersten Quartal erzielte IsoRay einen Umsatz von $2,38 Millionen, verlor aber $714,00 Tausend beim Gewinn.

Was ist die Kapitalrendite?

Änderungen in den Gewinnen und Umsätzen zeigen Verschiebungen im Return on Capital Employed von IsoRay an, ein Maß ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung