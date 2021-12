IsoEnergy meldet erste Analyseergebnisse aus Bohrungen zur Erweiterung der Hurricane-Zone

Quelle: IRW Press

Saskatoon, Saskatchewan, 1. Dezember 2021 – IsoEnergy Ltd. („IsoEnergy“ oder das „Unternehmen“ – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/isoenergy-ltd/) (TSXV: ISO; OTCQX: ISENF) gibt die chemischen Analyseergebnisse der ersten vier Bohrungen bekannt, die während der Sommerbohrkampagne in der Hurricane-Zone niedergebracht wurden. Diese Ergebnisse entsprechen den Szintillometer-Ergebnissen, die in IsoEnergys Pressemitteilung vom 21. September 2021 gemeldet wurden. Hinsichtlich weiterer Informationen zu den anderen Bohrungen, die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung