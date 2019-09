München (ots) -Dritte Staffel der interaktiven Dating-Show- Moderiert von Jana Ina Zarrella- Erste Folge am Montag, 9. September 2019, um 20:15 Uhr bei RTLIIEndlich ist es soweit: Heute Abend startet "Love Island" mit demgroßen Einzug der Islander bei RTL II. Zwölf Kandidaten sind bereitsich zu verlieben. Die Aufregung steigt, denn heute Abend werden siesich zum ersten Mal begegnen. Sprühen direkt die Funken oder wird esauch Enttäuschungen geben?Heute Abend werden sich die liebeshungrigen Islander zum erstenMal gegenüberstehen. Zu Beginn ziehen fünf sexy Mädels in die Villaein und können das Eintreffen der Jungs kaum erwarten, denn die erstePaarungszeremonie steht an. Das Prinzip ist ganz einfach: Diemännlichen Islander treffen nacheinander in der Villa ein. Nach einerkurzen Vorstellung haben die Islanderinnen die Chance mit einemSchritt nach vorn den Jungs ihr Interesse zu signalisieren. Danachtreffen die männlichen Islander ihre Wahl. Dabei müssen sie sichnicht auf die Single-Mädels beschränken, sondern dürfen auch Couplestrennen. Und immer gilt: Wer Single bleibt, läuft Gefahr die Inselverlassen zu müssen.Der muskulöse Mischa sucht eine Frau zum Ankuscheln. SüdländischeMädels gefallen ihm besonders gut. Nach vielen Reisen und Jobs aufder ganzen Welt soll für den bisher so freiheitsliebenden Dennis einneuer Lebensabschnitt beginnen - und zwar mit einer Partnerin anseiner Seite. Während Sportlehrer und Model Yasin nach einer langenBeziehung bereit für eine neue Liebe ist, hat auch Astrophysiker Eriksich bereits vorbereitet und für seine künftige Freundin ein Armbandgekauft. Der charmante Italiener Danilo wird bei brünetten Frauen,die süß und zugleich sexy sind, schwach. Werden die Jungs bei "LoveIsland" fündig?Stimmungskanone Denise ist nach einer langjährigen Beziehungendlich wieder bereit für etwas Neues. Während sich die süße Melissaals das perfekte All-In-One-Paket beschreibt, gehört die lockigeSamira nach eigener Aussage in die Villa, weil sie total verrückt undlustig ist. Beide Mädels suchen einen Mann, der ihnen ab und zu malsagt, wo es lang geht. Die ehrgeizige Asena ist sehr anspruchsvoll,wird ein Islander sie überzeugen können? Blondine Lisa lebt in einemkleinen Dorf und hofft darauf bei "Love Island" endlich jemandkennenzulernen. Auch die ehemalige Miss Switzerland Universe Dijanahatte bisher noch nicht so viele Dates. Selbstbewusste Männer, dieihre eigene Meinung haben - darauf steht Model und Studentin Ricarda.Wer gefällt wem? Wo schlägt direkt der Liebesblitz ein? Das alleswird sich in der heutigen Sendung zeigen, doch hat das frischeLiebesglück auch Bestand? Nach der ersten Paarungszeremonie warteteine Überraschung auf die frischgebildeten Couples. FreudigeNachrichten für die Jungs, ein Schock für die Mädels: Dieses Jahrziehen zwei weibliche Granaten in die Villa ein und werden ziemlichfür Aufregung sorgen. Wer sind die beiden Granaten und welcherIslander gefällt ihnen?"Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe": montags um 20:15 Uhr,dienstags bis sonntags 22:15 Uhr bei RTL IIDie Folgen sind nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlosbei TVNOW https://www.tvnow.de/shows/love-island-14974 verfügbar - imAnschluss daran im Premium-Bereich.Im Anschluss an die heutige Sendung geht es mit "Love Island AfterSun - Der Talk mit Lola" auf dem YouTube-Kanal von Love Islandweiter. Zusammen mit ihren Gästen Marcellino und Victor lässt diebeliebte Radio-Moderatorin die Highlights aus der Villa Revuepassieren.Über "Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe"Liebe liegt in der Luft! RTL II entführt die Zuschauer mit "LoveIsland - Heiße Flirts und wahre Liebe" auf eine sonnige Insel.Moderatorin Jana Ina Zarrella begleitet eine Gruppe abenteuerlustigerSingles, die in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer vollerwilder Partys und prickelnder Flirts erleben. Wer findet seinTraum-Date oder sogar die wahre Liebe? Dabei haben nicht zuletzt dieZuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über dieinteraktive Love Island App maßgeblich beeinflussen. Die Sendung wirdvon ITV Studios Germany produziert. Die Show basiert auf einemEigenformat von ITV Studios und Motion Content Group und wird von ITVStudios Global Entertainment vertrieben.Pressekontakt:RTL IIProgrammkommunikationNora Fleckenstein089 - 64185 0nora.fleckenstein@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell