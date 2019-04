Island erleben wie ein echter Local! Jetzt möglich mit der neuen Buddy-Hotline von Icelandair

Umfrage zeigt: Jeder zweite Deutsche setzt auf Reisetipps auserster Hand*.Reykjavik, Island (ots/PRNewswire) - Wer Neues entdecken will,freut sich über jeden Insider-Tipp. Und die Besten geben natürlichdie Einheimischen selbst! In Deutschland setzt so inzwischen mehr alsjeder Zweite auf die Tipps von Locals aus erster Hand, wenn einfremdes Land besucht wird (62%). Gleichzeitig ist das Vertrauen inherkömmliche Reiseinformationsquellen hierzulande gesunken. Man istsich zum Beispiel über gefälschte Bewertungen bewusster, als noch vorfünf Jahren (72%). Dies zeigen aktuelle Umfrageergebnisse vonIcelandair.Doch wer kennt schon einen Einheimischen in jedem Land, das erbesuchen möchte? Hier kommt die neue Buddy-Hotline ins Spiel. Dennwer jetzt mit der transatlantischen Airline nach Island reist, derist nur einen Anruf von den Geheimtipps eines waschechten Isländersentfernt. Ab sofort bringen Mitarbeiter von Icelandair ihrePassagiere nämlich nicht nur nett und sicher ans Ziel, sonderninformieren Reisende auch darüber, was man in ihrer Heimat Island soalles erleben kann.Abseits der Massen: persönliche Geheimtipps von Isländern fürPassagiereIcelandair-Reisende können die so genannten Buddies (Englisch fürFreund, oder umgangssprachlich Kumpel) ganz einfach anrufen oder perMessenger anschreiben. Und da jeder Buddy natürlich auch eigeneVorlieben und Hobbys hat, entsteht so ein breites Angebot anAktivitäten und Empfehlungen. Ganz individuell. Und ganz persönlich.Guðlaug, Projektmanagerin bei Icelandair, geht zum Beispiel fastjeden Morgen wandern und kennt somit die besten Aussichtspunkte, umdie isländische Natur zu bewundern. Auður ist Reiseberaterin derAirline und ein absoluter Foodie. Sie ist immer top-informiert,welche neuen Restaurants eröffnet haben und wo es die bestenkulinarischen Genüsse gibt. Wer Ruhe und Erholung sucht, für den hatSigríður passende Tipps. Sie ist Flugbegleiterin bei Icelandair undfreut sich darauf, ihre liebsten heißen Quellen zu verraten. Sokönnen Passagiere dann genau wie echte Isländer entspannen."Reisende suchen nach einzigartigen Erlebnissen, die vonvertrauenswürdigen lokalen Quellen stammen. Hier kommt unser neuerBuddy-Hotline-Service ins Spiel. Er bietet unseren Passagierenwertvolles Insiderwissen und passt hervorragend zu unserenMitarbeitern, die als Isländer von Natur aus jedem Reisenden derunser Land besucht freundlich zur Seite stehen möchten", so Bogi NilsBogason, President & CEO der Icelandair Group.Die Buddy-Hotline startet am 10. April und steht allen Passagierenvon Icelandair bis zum 8. Mai zur Verfügung. Um mehr zu erfahren undzu buchen, gibt es hier weitere Informationen:www.icelandair.com/BuddyHotline*Die Umfrage wurde von OnePoll unter 16.000 Urlaubern inNordamerika, Europa und Skandinavien durchgeführt, einschließlich2.000 deutsche Befragte und wurde im März 2019 von Icelandair inAuftrag gegeben.ÜBER ICELANDAIRDie isländische Airline Icelandair bietet ganzjährig Nonstop-Flügeab Frankfurt am Main, München, Berlin und Zürich sowie saisonaleVerbindungen ab Düsseldorf, Hamburg und Genf nach Island und weiterin die USA und nach Kanada. Passagiere kommen in den Genuss einerFlotte mit zwei Serviceklassen und moderner Kabinenausstattung mitindividuellem Entertainmentsystem. Die Nordamerika-Strecken punktendurch kurze Umsteigezeiten sowie der Möglichkeit zum Stopover inIsland ohne Flugaufpreis. Kurzreisen nach Island ergänzen dasAngebot. Icelandair blickt auf 80 Jahre Flugerfahrung zurück undverfügt mit Verbindungen zu zahlreichen Zielen in den USA, Kanada undEuropa, über das umfangreichste Streckennetz seit Bestehen derAirline.https://www.icelandair.com/de-de/Kanada: Edmonton, Montreal, Toronto und VancouverEurope: Reykjavik, Akureyri, Amsterdam, Bergen, Berlin, Billund,Brüssel, Kopenhagen, Dublin, Düsseldorf, Frankfurt, Genf, Göteborg,Glasgow, Hamburg, Helsinki, London, Madrid, Manchester, Mailand,München, Oslo, Paris, Stockholm und ZürichUSA: Anchorage, Boston, Chicago, Denver, Kansas City, Minneapolis,New York, Orlando, Philadelphia, Portland, San Francisco, Seattle,Tampa und Washington D.C.Photo -https://mma.prnewswire.com/media/858988/Icelandair_Buddy_Hotline.jpgPhoto -https://mma.prnewswire.com/media/858990/Icelandair_Buddy.jpgPressekontakt:Christina Grohé | Golin Germany | +49 40 607 71 28 02| FelixStachelhaus | Golin Germany | +49 40 607 71 28 03|Original-Content von: Icelandair, übermittelt durch news aktuell