Islamische Entwicklungsbank (IsDB) legt Innovationsfonds in Höhe von 500 Millionen USD auf, um das Wirtschaftswachstum in den Entwicklungsländern anzukurbeln

London (ots/PRNewswire) -Die Islamische Entwicklungsbank (Islamic Development Bank, IsDB)hat einen Fonds in Höhe von 500 Millionen USD aufgelegt, derWissenschafts-, Technologie- und Innovationsinitiativen zurBewältigung der Entwicklungsherausforderungen rund um den Globusunterstützt.(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/662933/Panel_Discussion.jpg )(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/662932/Dr_Bandar_Hajjar.jpg )Der Transform Fund ist auf die Ziele der Vereinten Nationen fürnachhaltige Entwicklung ausgerichtet und steht Innovatoren,Wissenschaftlern, Unternehmen, NGOs, Regierungen und akademischenInstitutionen offen. Transform wird Hand in Hand mit ENGAGEoperieren, dem neuen Online-Hub der IsDB, der konzipiert wurde, umInnovatoren in den sich entwickelnden Gemeinden Zugang zuMarktchancen und Finanzierungsmöglichkeiten zu geben.In seiner Rede anlässlich der Fondseinführung während derJahreshauptversammlung der IsDB Group in Tunesien sagte H.E. Dr.Bandar Hajjar, President der Islamischen Entwicklungsbank:"Die IsDB weiß, dass die Menschen in den Entwicklungsländern mehrals nur finanzielle Unterstützung benötigen. Sie brauchen nachhaltigeLösungen, die ihnen helfen, ihren eigenen Weg aus der Armut zufinden. Transform wird gewährleisten, dass die Mitglieder Zugang zuallen notwendigen Einrichtungen haben, um innovative Ideen zufinanzieren, die mit echten Entwicklungslösungen verbunden sind".Die Auflegung des Fonds stand unter Leitung von Dr. Hayat Sindi,Chief Scientific Advisor der IsDB. Sie erklärte: "Wir wollen echteVeränderungen für Millionen von Menschen bewirken, indem wir jedemWissenschaftler und Innovator die Möglichkeit geben, etwas zubewegen. Die von Transform unterstützten Projekte werden sowohl denlokalen Gemeinschaften in unseren Mitgliedsländern als auch denmuslimischen Gemeinschaften in Drittländern zugute kommen".Die IsDB gab darüber hinaus die Einrichtung von zwei hochrangigenGremien bekannt. Dem Wissenschaftlichen Beirat der IsDB gehören zehnder weltweit führenden Wissenschaftler an, darunter: Ihre ExzellenzFrau Grace Naledi Mandisa Pandor, Ministerin für Hochschulwesen undWeiterbildung in Südafrika; und Prof. Zakri Abdul Hamid,Wissenschaftlicher Berater des Premierministers von Malaysia. Siegeben Hilfestellung bei der Festlegung der Strategie der Bank, undhelfen bei der Prüfung von Finanzierungsanträgen.Zusätzlich dazu wird ein Treuhänderausschuss für denTransform-Fonds seine Expertise zur Verfügung stellen, um zugewährleisten, dass der Fonds sein Ziel, den Fortschritt durchWissenschaft, Technologie und Innovation voranzutreiben, erreichenkann.Zu seinen Mitgliedern zählen: Mehmet Simsek, StellvertretenderMinisterpräsident der Türkei; Helle Thorning-Schmidt, CEO Save theChildren International; und Richard Curtis, Initiator von ProjectEveryone, Drehbuchautor und Regisseur.Weitere Informationen zu den Ausschussmitgliedern und dieMöglichkeit, Bewerbungen einzureichen, finden Sie unterhttp://www.isdb-engage.org, oder schicken Sie eine Anfrage per E-Mailan Transform@isdb.org.Hinweise für die RedaktionAnträge auf Finanzierung können über die Website unterhttp://www.isdb-engage.org gestellt werden. Bildmaterial zumTransform-Launch steht unter folgendem Link zum Download bereit:https://we.tl/Zc6oLvfw6x.