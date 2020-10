Islamic Relief Deutschland Jahresbericht 2019: Fast 25 Jahre im Dienst der Menschheit / Allein im letzten Jahr über 2 Millionen Menschen in Not erreicht

Köln (ots) - Islamic Relief Deutschland stellt ihre Nothilfe und Entwicklungsprogramme vor und präsentiert den jährlichen Finanzbericht. Die Kölner Hilfsorganisation unterstützt seit fast 25 Jahren benachteiligte Menschen und beleuchtet im Jahresbericht Aktivitäten und Auswirkungen des Jahres 2019, in dem das Einkommen der Wohltätigkeitsorganisation über 22 Millionen Euro erreichte."Der Jahresbericht 2019 bietet eine Momentaufnahme unserer humanitären und Entwicklungszusammenarbeit, auf die wir sehr stolz sind. Wir haben allein im letzten Jahr über 2 Millionen Menschen in Not erreicht. Von der Transparenz und Ganzheitlichkeit, die sich von unserer Projektarbeit für Menschen in Not bis hin zu unserer karitativen Arbeit hier in Deutschland erstreckt, können sich Interessierte beim Lesen überzeugen", erklärt Tarek Abdelalem, Geschäftsführer von Islamic Relief Deutschland.Insgesamt 29 Nothilfeprojekte für Menschen in KrisengebietenIslamic Relief gab 2019 knapp 6 Millionen Euro für Nothilfeprojekte aus und reagierte auf verheerende Krisen in der Welt. Der Fokus lag auf dem Gesundheitssektor, insbesondere auf Menschen, die von Krieg und Vertreibung betroffen sind. Sie reichte von der Unterstützung für Rohingya-Geflüchtete in Cox's Bazar in Bangladesch und des Gesundheitssystems in Syrien bis hin zur Bekämpfung der Cholera im Jemen. Durch gezielte Winterhilfe konnten Menschen in Afghanistan, Jordanien, Myanmar und im Libanon vor der Kälte des Winters geschützt werden.Auch die Folgen verheerender Naturkatastrophen wie dem Zyklon Idai in Mosambik, dem Taifun Mangkhut auf den Philippinen oder der Dürre in Somalia erforderten akute Hilfe. Hinzu kamen mehrere Nothilfeprojekte in Pakistan wegen Überflutung und Erdbeben.4,4 Millionen Euro für die EntwicklungDas 1:1 Waisenpatenschafts-Programm unterstützte mit 3,4 Millionen Euro 2019 insgesamt 8700 Waisenkinder mit Nahrung und Bildung in 28 Ländern. Mit über 950.000 Euro wurden 21 Entwicklungsprojekte in den Bereichen Gesundheit, Wasser und Sanitär, Katastrophenvorsorge und psychosoziale Unterstützung sowie Bildung und Einkommenssicherung umgesetzt. Im Fokus der Entwicklungszusammenarbeit standen 2019 vor allem Malawi und Nepal.In Malawi arbeitete Islamic Relief Deutschland im Rahmen der "Gemeinsam für Afrika"-Kampagne an einem Projekt für Jugendliche und Kinder, die ihre Rechte kennenlernten und sich aneigneten, wie sie sich vor Substanzmissbrauch, Zwangsehen, frühzeitigen Schwangerschaften, geschlechtsspezifischer Gewalt, Prostitution und HIV/AIDS schützen können. In Nepal stärkten Helfer gemeinde- und schulbasierte Katastrophenvorsorge, um die Menschen mit Widerstandsfähigkeit für die Auswirkungen von Erdbeben auszurüsten.Inlandsaktivitäten: Seelsorge und AdvocacyIn Deutschland feierte das Muslimische Seelsorge-Telefon (MuTes) 2019 sein 10-jähriges Jubiläum. Im letzten Jahr wurden knapp 5000 Beratungsgespräche von ehrenamtlichen Seelsorgern durchgeführt. Islamic Relief Deutschland nahm auch 2019 wieder an themenbezogenen Konferenzen und wichtigen Aktionen teil: Darunter Demonstrationen für Klimagerechtigkeit, der Humanitäre Kongress in Berlin und das General Assembly von CAN Europe in Brüssel.Lebensmittel zu Ramadan und Kurban: 870.000 Menschen erreichtMit den Spendeneinnahmen von über 3,5 Millionen Euro zu den islamischen Festtagen Ramadan und Kurban erreichte die Lebensmittelhilfe von Islamic Relief Deutschland über 870.000 Menschen in 35 Ländern."Wir freuen uns über die erfolgreiche Umsetzung unserer humanitären Hilfe und Entwicklungsprojekte und danken unseren Spenderinnen und Spendern und Gebern sehr für ihr Vertrauen in uns. Ebenfalls unseren Helferinnen und Helfern vor Ort möchten wir unseren Dank aussprechen. Nur durch sie können wir Hilfe leisten", betont Abdelalem.Insgesamt 9,5 Millionen Menschen in 31 Ländern wurden im Jahr 2019 durch Nothilfe- und Entwicklungsprogramme des gesamten Islamic Relief-Netzwerks unterstützt. Davon wurden allein im Jemen 3,4 Millionen Menschen lebenswichtige Unterstützung geboten und für 2,3 Millionen Menschen in Syrien grundlegende, wichtige Dienste geleistet.Die Hilfsorganisation Islamic Relief DeutschlandIslamic Relief Deutschland ist eine gemeinnützige deutsche Nichtregierungsorganisation mit humanitärem Auftrag. Sie vertritt die Überzeugung, dass wir uns in Deutschland in einer privilegierten Lage hinsichtlich der Verwirklichung universeller humanitärer Ziele befinden und daraus eine besondere Verantwortung erwächst, den weniger Begünstigten zur Seite zu stehen. Humanitäre Arbeit und großherziges Geben lindern Not in der Welt und fördern zudem das gegenseitige Verständnis und dienen dem Frieden. Richtschnur ihres Handelns sind universelle humanitäre Ziele: Schutz des Lebens und der Würde des Menschen, Schutz der Familien und Kinder, Anrecht auf materielle Sicherheit sowie freie geistige und spirituelle Entfaltung. Wir haben uns dazu verpflichtet, Armut und Leid der Ärmsten dieser Welt zu lindern - unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Religion und Kultur.Für ihre geprüfte Transparenz erhielt Islamic Relief Deutschland 2020 zum zweiten Mal binnen vier Jahren das Spendenzertifikat des Deutsche Spendenrates. Das Spendenzertifikat des Deutschen Spendenrates e.V. ist das einzige Prüfverfahren in Deutschland, bei dem ausschließlich unabhängige Wirtschaftsprüfer die Prüfung vornehmen.Pressekontakt für weitere Informationen, Bildmaterial oder Interviews:Nuri Köseli, PressesprecherTelefon: 0221 200 499-2225Sara Ahmed Martinez, PressereferentinTelefon: 0221 200 499-2279E-Mail: presse@islamicrelief.deOriginal-Content von: Islamic Relief Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell