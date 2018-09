Hamburg (ots) - Für den "moscheereport" auf tagesschau24 hat sichder Journalist Constantin Schreiber erneut eines Themas angenommen,das die Gemüter bewegt und polarisiert: Frauen und Islam. Ist dasKopftuch ein Zeichen von Unterdrückung? Erlaubt der Koranmuslimischen Ehemännern, über ihre Frauen zu bestimmen? Wie sieht dasLeben von Frauen in islamischen Ländern und hier in Deutschlandkonkret aus? Wie gleichberechtigt sind Frauen und Männer im Islam?Für diese Folge vom "moscheereport" hat Constantin Schreibermuslimische Frauen getroffen. Die Journalistin Khola Maryam Hübschist 37 Jahre alt, trägt ihren Hijab selbstbewusst und nimmt keinBlatt vor den Mund. Insbesondere nicht, wenn es um die Frage nach derVereinbarkeit von Feminismus und Islam geht.Seyran Ates, die türkische Frauenrechtlerin und Juristin, kommtohne Kopfbedeckung aus. Mehr noch, als Unterzeichnerin der FreiburgerDeklaration legte sie gemeinsam mit anderen säkularen MuslimenLehrerinnen-und Richterinnen nah, auf ihr Kopftuch zu verzichten.Eine Position, die auch viele liberale Muslimas für problematischhalten. Ebenso wie das neuste Projekt von Seyran Ates: Sie gründetein Berlij eine Moschee, in der auch Frauen predigen dürfen. Wasrevolutionär erscheint, knüpft an die Wurzeln des Islam an. Die ersteMoschee der islamischen Welt, stand in Medina direkt neben demWohnhaus des Propheten Mohammed. Damals führten hier Frauen andereFrauen durchs Gebet. Heute beten in den meisten Moscheen der WeltFrauen und Männer getrennt. Und das, obwohl sie vor Allahgleichwertig sind. So steht es an vielen Stellen im Koran.Was genau sagt der Koran über die Rolle der Frau? Was, über dasVerhältnis von Frauen und Männern? Die Expertise zu diesentheologischen Fragen holt sich Constantin Schreiber vonKorangelehrten im Nahen Osten. Der "moscheereport: Frauen und Islam"ist zu sehen am Mittwoch, 5. September, 20.15 Uhr und noch einmal amSonntag, 9. September, 13.15 Uhr, auf tagesschau24.Über tagesschau24:tagesschau24 ist der Informationskanal innerhalb derARD-Senderfamilie. Er liefert aktuelle Nachrichten aus Politik,Wirtschaft, Kultur, Sport und Wissenschaft in gewohnter"Tagesschau"-Qualität. Informative Magazine, Talkshows sowieReportagen und Dokumentationen aus dem Ersten und den DrittenProgrammen komplettieren das Angebot. Mit seinem konsequenten undumfangreichen Nachrichtenprogramm trägt tagesschau24 maßgeblich zumöffentlich-rechtlichen Kernauftrag bei.Constantin Schreiber steht Journalisten für Gespräche zur Sendungzur Verfügung. Wenn Sie Interesse an einem Interview haben, meldenSie sich gern bei der NDR Presse und Information, Lara Louwien, Mail:L.Louwien@ndr.de oder unter Tel.: 040 - 4156 2312.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationLara LouwienTel.: 040/4156-2312Mail: l.louwien@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell