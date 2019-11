Iskn launcht Repaper in limitierter Auflage mit Faber Castell: Eine neue Erfahrung der Augmented Interaction im Kreativ- und Kunstbereich

Grenoble, France (ots/PRNewswire) - Das französische Start-Up-Unternehmen isknstellt sein brandneues Produkt in der Kreativ- und Kunstbranche vor: Repaper.Diese neue Generation von Grafiktabletts mit der einzigartigen Technologie deradvanced magnetic interaction(TM) (ami(TM)) ist der Nachfolger der 2015eingeführten Slate, mit dem ehrgeizigen Ziel, ein unvergleichlichesZeichenerlebnis zu schaffen. Nach der im Mai 2019 angekündigten Partnerschaftmit Bandai Namco Entertainment Europe und der Markeinführung von tori(TM) gehtiskn noch einen Schritt weiter und wird Repaper im November auf dem Markteinführen.Zur Ansicht des Multimedia News Release klicken Sie bitte hier: https://www.multivu.com/players/de/8652951-iskn-repaper-faber-castell-limited-edition/Mit seiner Technologie der ami(TM) macht iskn Repaper zu einem weltweiteinzigartigen Produkt im Bereich der Grafiktabletts.Die Slate Erfahrung neu durchdachtRepaper, neu konzipiert und mit neuen Funktionen ausgestattet, untermauert dasdigitale Papier-Stift-Erlebnis für noch mehr Leichtigkeit und Leistung.Die Applikation, nun unter dem neuen Namen Repaper Studio verfügbar, hattiefgreifende Veränderungen erfahren und bietet eine völlig neue und sehrintuitive Benutzeroberfläche. Es verspricht schöne kreative Momente, die inReichweite aller liegen.Neben vielen weiteren neuen Funktionen bietet Repaper eine von Slate-Benutzernsehr gefragte Option: Die Druckempfindlichkeit.Dank Repaper und seinen 8192 Druckstufen, ist es nun möglich, mit seinenLieblingsstiften überall und jederzeit zu zeichnen, und den auf den Stiftausgeübten Druck wahrheitsgetreu auf dem Bildschirm wiederzugeben. Eine wahreRevolution in der Welt des Zeichnens!Produktlaunch in limitierter Auflage Faber-CastellDie Partnerschaft von iskn mit dem weltweit größten Hersteller von hochwertigenSchreib- und Zeicheninstrumenten wird in dieser limitierten Auflage verkörpert(jeder Pack enthält einen Castell 9000 (2B) Bleistift mit iskn Co-Branding).Die Zusammenarbeit spiegelt die Ambitionen von iskn und Faber-Castell auf demKreativ- und Kunstmarkt wider.Von der Nutzung ohne Bildschirm, um in völliger Freiheit draußen auf der Straße,im Museum... zu zeichnen, bis hin zur Nutzung als Grafiktablett und derMöglichkeit, den Zeichnungen dank des iskn Stylus und den beliebtestenKreativ-Software Farbe zu verleihen: Repaper begleitet alle Nutzer von derhandgefertigten Papierskizze bis hin zur digitalen Kolorierung.Sehen Sie den kompletten Trailer hier (https://www.youtube.com/watch?v=oc1mvLt0f6w&list=PLs2MwKiKYWsFxpH_4uIO8ExkYx76gvzGE)Für weitere Bilder klicken Sie hier (https://iskn.pr.co/media_kits/222636)Verkaufspreis : 249EURVerkaufsstellen:- Amazon.de- Faber-Castell.de- 4 Faber-Castell Shops (Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf, Nürnberg.)- Dussmann Das Kulturkaufhaus BerlinVideo - https://mma.prnewswire.com/media/1033700/Repaper_Faber_Castell_Video.mp4(https://mma.prnewswire.com/media/1033700/Repaper_Faber_Castell_Video.mp4)Photo -https://mma.prnewswire.com/media/1035104/Repaper_Faber_Castell_2.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1033695/iskn_logo.jpgContactCéline Valetteceline.valette@iskn.co+33-(0)6-75-59-93-85Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/139121/4451369OTS: isknOriginal-Content von: iskn, übermittelt durch news aktuell