Ishares Us Telecommunications: Reagiert die Aktie?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Ishares Us Telecommunications. Die Aktie notiert im Handel am 18.09.2020, Uhr, an ihrer Heimatbörse Cboe BZX mit 28.01 EUR.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Ishares Us Telecommunications einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Ishares Us Telecommunications jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Ishares Us Telecommunications von 28,01 EUR ist mit -0,64 Prozent Entfernung vom GD200 (28,19 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Hold"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 28,58 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand -1,99 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Ishares Us Telecommunications-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Ishares Us Telecommunications. Die Kommunikation war weder positiv noch negativ geprägt. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind dagegen hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Ishares Us Telecommunications daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Ishares Us Telecommunications von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

3. Sentiment und Buzz: Bei Ishares Us Telecommunications konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Ishares Us Telecommunications in diesem Punkt positive Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit "Buy". In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, war dagegen eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar. Dies honorieren wir mit einer "Buy"-Bewertung. Zusammengefasst bekommt Ishares Us Telecommunications für diese Stufe daher ein "Buy".

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Ishares Us Telecommunications?

Wie wird sich Ishares Us Telecommunications nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Ishares Us Telecommunications Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Ishares Us Telecommunications Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken