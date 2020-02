Berlin (ots) - Der Chef der Münchener Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger,sieht die Welt vor einer hochgefährlichen Wende bei der Entwicklung neuer Waffenund Kriegsstrategien. "Wir erleben eine Revolution von einer Dimension wie imErsten Weltkrieg, als sich Reiter-Einheiten plötzlich Panzern gegenübersahen",sagte Ischinger in einem Interview mit dem "Tagesspiegel am Sonntag". "DieEntwicklung von unbemannten Flugkörpern und bewaffneten Drohnen ist einBeispiel: das verändert Luftkrieg und Luftabwehr dramatisch. Die klassischeVorstellung, dass ein Pilot in einem Flugzeug irgendwohin fliegt und eingegnerisches Flugzeug abschießt oder Bomben abwirft, ist aus dem letztenJahrhundert." Unbemannte Systeme mit Künstlicher Intelligenz würden dieHerausforderung der Zukunft sein.https://www.tagesspiegel.de/politik/globale-sicherheitsrisiken-helmut-schmidt-wuerde-sich-im-grabe-umdrehen/25524518.html?Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon030-29021-14909Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/2790/4514989OTS: Der TagesspiegelOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell