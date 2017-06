Isansys Lifecare eröffnet europäische Zentrale im Cluster Berlin-Brandenburg

Oxford, England (ots/PRNewswire) -Isansys Lifecare, Weltmarktführer bei zukunftsweisenden kabellosenMonitoringsystemen, gibt heute die Eröffnung der Isansys LifecareEurope GmbH bekannt.(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/520301/Rafael_Brackman.jpgDas neue Unternehmen ist im Cluster Berlin-Brandenburgangesiedelt, Europas größten und diversifiziertesten Hotspot für neueTechnologien, insbesondere Life Sciences. Es nimmt ab sofort dieGeschäfte auf und vermarktet die Isansys-Lösungen fürEchtzeit-Patientendaten und die Entwicklung von Vorhersagemodellen,im Schwerpunkt für den deutschen Healthcare-Markt, der sich derzeitauf den digitalen Wandel vorbereitet.Das Ziel der Eröffnung der Niederlassung ist es, die Zukunft desGesundheitswesens in ganz Europa für Patienten und Leistungserbringermitzugestalten.Keith Errey, CEO von Isansys, sagte:"Mit Isansys (India) Pvt Ltd in Bangalore haben wir mit unseremweltweiten Vermarktungsprogramm den Anfang gemacht und habenmittlerweile PSE-Systeme u.a. auch nach Norwegen, Dänemark, Singapurund die USA geliefert. Wir sind zuversichtlich, dass sich dieIsansys Lifecare Europe GmbH als Modell für den erfolgreichenVertrieb unserer Lösungen in neuen Märkten auf der ganzen Weltentwickeln wird."Isansys hat mit der Patient Status Engine (PSE) eineautomatisierte, drahtlose Plattform für das Telemonitoringentwickelt.Über intelligente tragbare Sensoren werden die Vitalparameter desPatienten erfasst und analysiert. Leistungserbringer haben damit zumersten Mal Zugriff auf kontinuierliche und Prognose-unterstützendeEchtzeitdaten im Krankenhaus, zu Hause oder inGesundheitseinrichtungen.Mit Hilfe dieser Informationen kann medizinisches Personal schnellauf kritische Zustandsveränderungen ihrer Patienten reagieren. DieserAnsatz verbessert den Behandlungserfolg, spart Kosten, verkürzt dieVerweildauer im Krankenhaus und unterstützt die proaktivePatientenversorgung.Die PSE befreit den Patienten von Kabel, macht Papieraktenüberflüssig und ermöglicht ein Patientenmanagement entsprechend derklinischen Anforderungen. Mit dieser zukunftsweisenden Technologielässt sich der Zeitaufwand für Routinearbeiten reduzieren und dasPflegepersonal hat mehr Zeit für die eigentliche Versorgung derPatienten. Eine Verschlechterung des Patientenzustands wird frühererkannt. Durch die Alarmierung des zuständigen Arztes oderSpezialisten ist eine schnellere Behandlung möglich - was Lebenretten kann.Isansys Lifecare Europe GmbH hat Michael Heinlein alsGeschäftsführer ernannt. Er war zuletzt Geschäftsführer der GTMHC -Go-To-Market in HealthCare UG in Berlin und zuvor Geschäftsführer undMitgründer der MEDNOVO Medical Software Solutions GmbH.Michael Heinlein kommentiert:"Ich freue mich auf meine Aufgabe bei diesem spannendenUnternehmen.Isansys entwickelt innovative, intelligente Lösungen um denHerausforderungen im Gesundheitswesen zu begegnen. Wir werden u.a.eng mit der Healthcare-Region Berlin-Brandenburg zusammenarbeiten, umam Aufbau eines innovativen Ansatzes für eine stärkereGesundheitsinfrastruktur entsprechend der Gesundheitsstrategie der EUmitwirken."Pressekontakt:erhaltenSie von:Isansys LifecareGeorgina Horton, PR and Marketing ExecutiveTel.: +44-(0)1235-436229Handy: +44-(0)7852-181898E-Mail: georgina.horton@isansys.comOriginal-Content von: Isansys Lifecare, übermittelt durch news aktuell