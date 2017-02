Hamburg (ots) -Für die französische Schauspielerin Isabelle Huppert ist esselbstverständlich, für Frauenrechte einzustehen. "Natürlich bin ichFeministin.", so die 63-Jährige in der aktuellen BRIGITTE WOMAN. "Esbedeutet schlicht, Ungerechtigkeiten zwischen Männern und Frauenbekämpfen zu wollen." Schließlich gebe es immer noch genügendAugenblicke, "in denen wir Frauenhass begegnen." Auch dass sie oftals Diva dargestellt würde, sei ein Zeichen für fehlendeGleichberechtigung, so die vielfach ausgezeichnete Schauspielerin:"Frauen, die sich abgrenzen, gelten schnell als zickig, währendMännern das gleiche Verhalten als Stärke ausgelegt wird."In ihrem neuen Film "Elle" (Filmstart: 16. Februar) spieltIsabelle Huppert eine geschiedene Geschäftsfrau, die sich an ihremVergewaltiger rächt. Für diese Rolle erhielt sie eineOscar-Nominierung als "Beste Hauptdarstellerin". Die diesjährigeVerleihung findet am 26. Februar 2017 statt.Pressekontakt:Maike PelikanStellv. Leiterin MarkenkommunikationGruner + Jahr GmbH & Co KGTel: +49 (0) 40 / 37 03 - 21 57E-Mail: pelikan.maike@guj.dewww.brigitte.de/womanOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Brigitte Woman, übermittelt durch news aktuell