Hamburg (ots) - Film-Ikone Isabella Rossellini (64) empfiehltGelassenheit in Sachen Erotik. "Alle sind immer ganz aufgeregt, wennes um Sex geht, dabei ist es doch etwas ganz Natürliches", sagte sieim Interview mit GALA (Ausgabe 11/17, ab morgen im Handel). "Ich habeKinder, ich hatte Ehemänner, Liebhaber und Affären. Aber ehrlich -Sex ist in der Gesellschaft total überbewertet." Mit Ihrem Regiedebüt"Green Porn", bei dem es um das Sexualleben von Insekten geht, sorgtesie vor einiger Zeit für Aufsehen. "Es ist ja so leicht, Menschen zuempören", so Rossellini. "In meinem Film habe ich in erster Liniemein riesiges Interesse an Tieren befriedigt." Mit ihrem Lebensstil,dem Spagat zwischen Glamour und Bodenständigkeit, unterstreicht sieihre Haltung: Isabella Rossellini ist Beauty-Muse des Labels Lancômeund lebt heute als Farmerin auf Long Island.