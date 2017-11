Isabel Edvardssons Ehemann blieb der Babykurs erspart

Hamburg (ots) - "Let's Dance"-Star Isabel Edvardsson, 35, istüberwältigt von ihrer neuen Rolle als Mama. "Ich hätte nicht gedacht,dass es so ein tolles Gefühl sein wird, Mutter zu sein", sagte dieProfitänzerin im Interview mit GALA (Ausgabe 46/17, ab morgen imHandel). "Man kann es sich im Vorfeld einfach nicht ausmalen."Vater des kleinen Mika, der im September zur Welt kam, ist IsabelEdvardssons Ehemann und Profi-Tanzpartner Marcus Weiß, 43. DenSchwangerschaftskurs habe sie ihm "erspart", so Isabel Edvardsson."Mir tun Männer, die das machen müssen, immer leid. Die fühlen sichdoch sowieso schon ein bisschen überflüssig, gerade während derGeburt."Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichungfrei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationFrauke MeierGruner + Jahr GmbH & Co KGTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: meier.frauke@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell