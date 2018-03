Iryo: Blockchain-Start-up im Gesundheitswesen gibt Patienten die Kontrolle über ihre medizinischen Daten zurück

Ljubljana, Slowenien (ots/PRNewswire) -Iryo, ein neues Blockchain-Start-up zur Schaffung eines weltweitpartizipativen Gesundheitsnetzwerks, wird in Kürze ein moderneselektronisches Gesundheitssystem für Flüchtlingslager im Nahen Ostenbereitstellen - die erste Bewährungsprobe für das Unternehmen in derPraxis.(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/652331/Iryo_Walk_With_Me.jpg )Patienten auf der ganzen Welt können derzeit nur wenig oderüberhaupt keinen Einfluss darauf nehmen, was mit ihren Krankenaktengeschieht. Sie müssen unter Umständen mehrere Fachärzte aufsuchen undwerden dadurch gezwungen, Kopien ihrer Aufzeichnungen von einemGesundheitsdienstleister zum nächsten zu tragen. Darüber hinaus istder Großteil der medizinischen Daten über verschiedene Institutionenund Anbieter im Gesundheitswesen verstreut, die alle mit mangelnderInteroperabilität zu kämpfen haben. Ärzte haben daher keine andereWahl, als mit unvollständigen Anamnesen zu arbeiten, was dem Niveauder Betreuung nicht gerade zugutekommt. Durch Rückübertragung derDatenhoheit bei medizinischen Unterlagen auf den Patienten und durchdie Einführung eines konsistenten medizinischen Standards (auchopenEHR genannt) will Iryo den Wert medizinischer Daten in dergesamten Branche neu definieren.Iryo arbeitet mit einer NGO namens "Walk With Me" zusammen undstellt eine IT-Infrastruktur bereit, die darauf abzielt, die Qualitätder Gesundheitsversorgung in den von der Organisation verwaltetenLagern im gesamten Nahen Osten zu verbessern. Iryo wird es Patientenund ihren Familien ermöglichen, ihre medizinischen Daten sicher inihren eigenen mobilen Geräten zu speichern. Aufgrund der erschwertenBedingungen in Konfliktzonen müssen Patienten in der Lage sein, ihreKrankengeschichte mit sich zu führen. Die Iryo-Plattform wird inFlüchtlingslagern im gesamten Beqaa-Tal im Libanon zum Einsatzkommen. Als nächstes sollen weitere Länder wie Syrien, Jordanien,Irak, Ägypten und Dschibuti folgen.Das slowenische Start-up will Krankenakten zu einemTrägerinstrument machen, das von der Identität abgekoppelt wird undgrundsätzlich unter der Kontrolle des Inhabers, in diesem Fall desPatienten, verbleibt. Der Zugang zu medizinischen Daten wird durchden Einsatz einer Blockchain und moderner Verschlüsselungsprotokolleermöglicht.Informationen zu Iryo: Iryo (https://iryo.io) ist ein slowenischesBlockchain-Start-up-Unternehmen, das mit der Schaffung einesweltweiten partizipativen Gesundheitsnetzwerks befasst ist - mitverbesserter Benutzerfreundlichkeit für Patienten,Gesundheitsdienstleister, Verwaltungskräfte und Forscher. Durch denEinsatz der medizinischen Standards von openEHR und dank des OpenSource-Formats löst Iryo das Problem der Interoperabilität imGesundheitswesen von Grund auf.Weitere Informationen finden Sie auf iryo.io oder schicken Sieeine E-Mail an info@iryo.io.Pressekontakt:Domen Savic, CMO (+38631432028), info@iryo.ioOriginal-Content von: Iryo, übermittelt durch news aktuell