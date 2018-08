Irving Oil bestätigt Vertragsabschluss zur Übernahme des irischen Unternehmens Top Oil

Saint John, New Brunswick (ots/PRNewswire) -Das kanadische Unternehmen Irving Oil gab heute die Unterzeichnungvon Verträgen zur Akquisition der Tedcastle-Unternehmensgruppebekannt, einer irischen Marketing- und Vertriebsorganisation fürEnergie, die unter dem Markennamen Top Oil operiert.Top Oil hat seinen Firmensitz in Dublin und ist in Irland einführender Anbieter von Heizöl (einschließlich Petroleum) fürPrivathaushalte sowie von Benzin und Dieselkraftstoff. DasUnternehmen erweiterte sein Angebot inzwischen auf unternehmenseigeneTankstellenläden und Flugbenzin. Top Oil verkauft jedes Jahr mehr alseine Milliarde Liter Kraftstoff an Geschäfte und Privathaushalte inIrland.Diese Akquisition bedeutet für Irving Oil eine weitere Expansionüber das Atlantische Becken hinaus, nachdem das Unternehmen im Jahr2016 die einzige Raffinerie Irlands im Dorf Whitegate aufgekaufthatte."Dies ist ein großartiger Tag für unser Unternehmen", sagt ArthurIrving, Vorstandsvorsitzender von Irving Oil. "Wir freuen uns sehrdarauf, in Irland Geschäfte zu tätigen und mit der Belegschaft vonTop Oil zusammenzuarbeiten und sehen mit großer Vorfreude auf dieZukunft."Die Übernahme ist erst abgeschlossen, wenn alle Bedingungen fürden Verkauf erfüllt sind. Dazu gehört u. a. die Genehmigung desirischen Amts für Wettbewerb und Verbraucherschutz (Competition andConsumer Protection Commission). Nach dem Abschluss wird Irving Oilden normalen Betrieb von Top Oil und seiner Anlagen fortsetzen. DerMarkenname Top Oil bleibt für alle Standorte erhalten und alleMitarbeiter von Top Oil werden übernommen."Wir freuen uns sehr über diese Gelegenheit, unsere Geschäfte nachIrland zu expandieren und mit dem Team von Top Oilzusammenzuarbeiten", sagt Ian Whitcomb, Präsident von Irving Oil."Wir haben uns sehr bemüht, enge Beziehungen zu unseren Kunden sowiehilfreiche Partnerschaften mit Gemeinden in Irland aufzubauen undsind hocherfreut, unsere Geschäfte in diesem Land erweitern zukönnen. Irland ist perfekt für uns.""Dies ist ein bedeutender Tag für unsere Unternehmensfamilie undunsere Geschäfte in Irland", sagt Raymond Reihill, stellvertretenderVorstandsvorsitzender von Tedcastle Holdings. "Wir freuen uns, nachVertragsabschluss die Führung wieder an ein Familienunternehmen zuübergeben, und sind überzeugt, dass unser Geschäft weiterhinflorieren und expandieren wird.""Wir freuen uns auf den Zusammenschluss mit Irving Oil und auf dieweitere Expansion und Entwicklung unter neuer Führung", sagt GerardBoylan, CEO von Top Oil. "Unsere Unternehmen sind beide unserenMitarbeitern, Kunden und der breiteren Öffentlichkeit verpflichtet.""Wir sind stolz auf unsere nahezu hundertjährige Geschichte alskanadisches Unternehmen am Atlantik und sind langfristig unserenMitarbeitern, Kunden und Gemeinden verpflichtet", sagt Sarah Irving,Executive Vice President von Irving Oil. "Wir freuen uns auf dieseGelegenheit, den irischen Markt weiter zu erschließen und zuerobern."Top Oil hat eine umfassende Marktpräsenz sowie enge Bindungen zuden Gemeinden, die das Unternehmen versorgt. Mit einem55.000-Tonnen-Terminal für reines Produkt im Hafen von Dublin, 20Auslieferungslagern im Binnenland, 200 Tankstellenläden im Besitz desUnternehmens oder von Händlern sowie 20 spezialisierten Standortenfür Tankkarten, beliefert Top Oil die Unternehmen und Verbraucher desLandes zuverlässig mit Kraftstoff.Irving Oil wird nach Abschluss des Geschäfts weitere Informationenveröffentlichen.Informationen zu Irving OilIrving Oil ist ein internationales Raffinerie- undMarketingunternehmen, das auf langfristige Partnerschaften undBeziehungen zurückblicken kann. Das Unternehmen wurde 1924 gegründetund betreibt Kanadas größte Raffinerie in Saint John (New Brunswick),mehr als 900 Tankstellen sowie ein Netz von Vertriebsterminals, dasvom östlichen Kanada bis nach Neuengland reicht. Außerdem betreibtIrving Oil Irlands einzige Raffinerie im Dorf Whitegate. Im Jahr 2014etablierte Irving Oil seine Zweigstellen in Europa mit einem Büro imenglischen London und einem Tanklager in Amsterdam. Irving Oil, dasseine Kunden und Gemeinden sowie künftiges Wachstum in denMittelpunkt stellt, wurde 2017 und 2018 als einer der 100 bestenArbeitgeber Kanadas gewürdigt. Weitere Informationen unterfacebook.com/irvingoil (http://facebook.com/irvingoil) orhttp://www.irvingoil.com.Informationen zu Top OilTop Oil ist ein Familienunternehmen, das schon seit 200 JahrenHandel betreibt. Top Oil verkauft jährlich mehr als eine MilliardeLiter Kraftstoff in Irland und Nordirland. Der BereichTransportkraftstoff beliefert das gesamte Land über dieunternehmenseigenen 20 Top Oil Sirio-Standorte oder sein Netz von 180Top Oil-Markentankstellen und Autobahntankstellen mit hochwertigenKraftstoffen. Die Nutzer von Top Oil-Tankkarten erhaltenerstklassigen Kundenservice, darunter regelmäßige Managementberichtesowie ihren eigenen Kundenbetreuer, wenn sie ihre Top OilFuel-Tankkarte an den Unternehmensstandorten verwenden. DerKraftstoff-Direktvertrieb bedient Unternehmen, Weiterverkäufer,Institutionen, Landwirte sowie Privathaushalte von seinem Terminal inDublin oder von einem seiner 20 Top Oil-Tanklager, die im ganzen Landverteilt sind. Detaillierte Informationen finden Sie unterhttp://www.top.ie.Pressekontakt:Sam Robinson, Director, Corporate Communications, Irving Oil,sam.robinson@irvingoil.com, +1(506)650-4947Original-Content von: Irving Oil, übermittelt durch news aktuell