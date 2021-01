Irsa Propiedades Comerciales: Was ist jetzt angebracht?

Am 29.01.2021, 19:25 Uhr notiert die Aktie Irsa Propiedades Comerciales an ihrem Heimatmarkt NASDAQ GS mit dem Kurs von 9.11 USD.

Wie Irsa Propiedades Comerciales derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Irsa Propiedades Comerciales-Aktie beträgt dieser aktuell 7,94 USD. Der letzte Schlusskurs (9,3 USD) liegt damit deutlich darüber (+17,13 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Irsa Propiedades Comerciales somit eine "Buy"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Dieser beträgt aktuell 10,13 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darunter (-8,19 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Irsa Propiedades Comerciales ergibt, die Aktie erhält eine "Sell"-Bewertung. In Summe wird Irsa Propiedades Comerciales auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.

2. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Irsa Propiedades Comerciales-RSI ist mit einer Ausprägung von 75,41 Grundlage für die Bewertung als "Sell". Der RSI25 beläuft sich auf 47,92, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Sell".

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Irsa Propiedades Comerciales investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 41,47 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche einen Mehrertrag in Höhe von 37 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Irsa Propiedades Comerciales?

Wie wird sich Irsa Propiedades Comerciales nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Irsa Propiedades Comerciales Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Irsa Propiedades Comerciales Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken