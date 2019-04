Irrtümer der Globalisierung und mehr: Neue ZDFinfo-Dokus (FOTO)

Mainz (ots) -Ist Globalisierung ungerecht? Gefährdet sie Arbeitsplätze undfördert den Raubbau am Planeten? Diesen und anderen Fragen geht dieDokumentation "Die großen Irrtümer der Globalisierung - Handel,Kriege, Flüchtlinge" in sieben Kapiteln nach. ZDFinfo zeigt den Filmvon Stefan Ebling erstmals am Donnerstag, 11. April 2019, 20.15 Uhr.Zwei weitere Erstausstrahlungen zu Aspekten der Globalisierung bietetZDFinfo im Anschluss mit den Dokumentationen "Ausgebremst -Überlebenskampf der Autobauer" (21.00 Uhr) und "Das vergesseneAmerika - Eine Stadt kämpft ums Überleben" (22.30 Uhr). Bereits ab18.45 Uhr greifen zwei weitere Dokumentationen dasGlobalisierungsthema "Migration" auf.Globalisierung wird kontrovers diskutiert: Die einen verbindendamit Wohlstand und ungeahnte Entfaltungsmöglichkeiten. Anderehingegen fürchten ökologischen Raubbau sowie eine zunehmende Kluftzwischen Arm und Reich. Die Dokumentation über die größten Irrtümerder Globalisierung fragt: Müssen Alternativen zur Globalisierungentwickelt werden oder sind nur bestimmte Regeln notwendig, damitsich die globalisierte Welt nicht allein in Gewinner und Verliererteilt? Und wie könnte eine aktivere Gestaltung der Globalisierung ineiner Welt realisiert werden, in der mittlerweile alles inWechselwirkung zueinander steht? Die Dokumentation wirft einenkritischen Blick auf die vielleicht wichtigste Triebkraft des 21.Jahrhunderts und zeigt, wie die Globalisierung unser Leben verändert.Wie sich dieser Wandel in der Automobilindustrie auswirkt,beleuchtet anschließend um 21.00 Uhr die 90-minütige Dokumentation"Ausgebremst - Überlebenskampf der Autobauer". Viel steht auf demSpiel bei den anstehenden Veränderungen, zusätzlich angefeuert durchDieselbetrug, Verkehrsinfarkt und die elektrische Zukunft des Autos:Es geht um Millionen von Arbeitsplätzen, die Wirtschaftskraft ganzerStaaten und die Mobilität der Zukunft.Wie sich der Niedergang der US-amerikanischen Autoindustrie imsogenannten Rust Belt rund um Dayton, Ohio, auswirkt, zeigtanschließend um 22.30 Uhr die Dokumentation "Das vergessene Amerika -Eine Stadt kämpft ums Überleben.Der ZDFinfo-Doku-Abend am Donnerstag, 11. April 2019, in derÜbersicht: 18.45 Uhr: Migration - Die Welt auf Wanderschaft 19.30Uhr: Türsteher Europas - Wie Afrika Flüchtlinge stoppen soll 20.15Uhr: Die großen Irrtümer der Globalisierung - Handel, Kriege,Flüchtlinge 21.00 Uhr: Ausgebremst - Überlebenskampf der Autobauer22.30 Uhr: Das vergessene Amerika - Eine Stadt kämpft ums Überleben"Die großen Irrtümer der Globalisierung" sendet ZDFinfo erneutunter anderem am Mittwoch, 17. April 2019, 1.15 Uhr, und amDonnerstag, 18. April 2019, 13.00 Uhr. Im ZDF ist die Dokumentationam Mittwoch, 29. Mai 2019, 0.45 Uhr, zu sehen."Ausgebremst - Überlebenskampf der Autobauer" ist erneut unteranderem am Freitag, 19. April 2019, 10.45 Uhr, in ZDFinfo zu sehen.Das ZDF zeigt die Dokumentation am Mittwoch, 1. Mai 2019, 2.05 Uhr."Das vergessene Amerika - Eine Stadt kämpft ums Überleben" ist unteranderem am Donnerstag, 18. April 2019, 15.15 Uhr, noch einmal inZDFinfo zu sehen.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/globalisierungZDFinfo in der ZDFmediathek: https://zdfinfo.dehttps://twitter.com/ZDFinfohttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell