Irreversible Elektroporation (IRE) - Eine bewährte Waffe im Kampf gegen Prostatakrebs (FOTO)

Die fokale Therapie bei Prostatakrebs gewinnt in Deutschland undauch in seinen Nachbarstaaten zunehmend an Bedeutung. Spezialistender Universität Basel und der Medizinischen Universität Wiendiskutieren in Fachmedien derzeit eine Methode, die in Deutschland aneiner spezialisierten Privatklinik fast zum Standard gehört. Es gehtum die fokale Krebstherapie mittels irreversibler Elektroporation(IRE), bei der das Tumorgewebe ultrakurzen Spannungs- undStromimpulsen ausgesetzt und somit zerstört wird.An der Heidelberger Klinik für Prostata-Therapie setzen dieUrologen Dr. Thomas Dill und Dr. Martin Löhr zunehmend auf dieWirkung des sogenannten NanoKnife - ein Art elektronisches Skalpell,bei dem ohne chirurgischen Schnitt und allein mit extrem kurzenelektrischen Spannungs- und Stromimpulsen Tumorgewebe in der Prostatazerstört wird. Das Verfahren eignet sich sowohl für dieErstbehandlung als auch zur Anwendung nach einer erfolglosenStrahlentherapie, wenn Rezidive aufgetreten sind. Das NanoKnife istdie umgangssprachliche Bezeichnung für die Methode der irreversiblenElektroporation (IRE), ein Verfahren, das in den USA schon lange beianderen Krebsformen zum Einsatz kommt und auch eine Zulassung deramerikanischen Arzneimittelbehörde FDA hat.In Deutschland wurde das Verfahren erstmals von den HeidelbergerUrologen standardmäßig bei Prostatakrebs angewandt. Seit rund fünfJahren werden hier Patienten mit der IRE-Therapie behandelt. Aufgrundder weit reichenden Erfahrung und der hohen Zahl an Patienten ist dieKlinik für Prostata-Therapie für die IRE-Behandlung zu einemSchulungszentrum für Fachärzte aus ganz Europa geworden und bietethier immer wieder medizinische Fortbildungen an. Die HeidelbergerKlinik für Prostata-Therapie setzt schon seit Jahrzehnten aufschonende Diagnose- und Behandlungsverfahren beiProstata-Erkrankungen. Das IRE-Verfahren kommt hier neben einerweiteren fokalen Therapie mit Ultraschall (HIFU-Verfahren) zumEinsatz.Bei der IRE machen kurz gepulste elektrische Felder und extremkurze Stromstöße die Zellmembran durchlässig. Es entstehen sogenannte Nano-Poren, die zum Tod der Krebszellen führen, während sichdas umliegende gesunde Gewebe rasch wieder erholt.Die elektrischen Felder werden lokal eng begrenzt undzielgerichtet ("fokal") auf den Tumor gerichtet. Die Urologenplatzieren dazu rings um das Behandlungsareal zwei bis sechsElektroden, zwischen denen das gepulste elektrische Feld aufgebautwird. Diese Elektroden werden wie bei einer Biopsie über den Damm undrechnergesteuert in die Prostata eingeführt. Zwischen jeweils zweiElektroden wird dann ein elektrisches Feld aufgebaut, das zu einemStrom führt. Die Stromstärke steigt dabei auf bis zu 50 Ampère an,jedoch kommt es zu keinen unerwünschten, thermischen Effekten, da dieHochspannungsimpulse mit etwa 70 Mikrosekunden (µs) sehr kurz sind.Mediziner sprechen daher auch von einem "NanoKnife", auch wenn keinGewebe mechanisch geschnitten wird.Die Elektroden werden mit hoher Genauigkeit über eineMetallschablone in die Prostata geführt, nachdem Lage und Größe desTumors mit einer Kombination aus Ultraschall undMagnetresonanztomographie (MRT) festgestellt wurden."Der Patient merkt von alledem nichts, da er sich in einerschonenden Vollnarkose befindet", erklärt Thomas Dill, der zusammenmit Martin Löhr die Heidelberger Spezialklinik leitet. In der Regelkann der Patient die Klinik schon einen Tag nach dem Eingriff wiederverlassen.Eine Konkurrenz zu dem ebenfalls in der Klinik eingesetztenhochintensiven Ultraschall-Verfahren (HIFU) sehen die Urologen nicht;im Gegenteil: "Wir können nun auch Tumoren angehen, die aufgrundihrer Größe, ihrer Lage oder des hohen Verkalkungsgrades der Prostatabisher mit HIFU nicht behandelt werden konnten", versichert Dr. Löhr.