Irreführende Angaben auf Zinkpräparaten: Auf das Kleingedruckte achten!

Böblingen (ots) - Anlässlich der aktuellen Diskussion umirreführende Angaben von Wirkstoffmengen auf Zink-Präparaten weistdas Unternehmen WÖRWAG Pharma darauf hin, dass sich in seinemZink-Präparat "Zinkorot® 25" die Bezeichnung auf die tatsächlichenthaltene Menge des aktiven Wirkstoffs Zink bezieht: Zinkorot® 25enthält 25 mg reines Zink pro Tablette, womit es das höchstdosierteZinkorotat-Präparat auf dem Markt ist.Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)berichtete in der aktuellen Ausgabe des von BfArM undPaul-Ehrlich-Institut herausgegebenen «Bulletin zurArzneimittelsicherheit» (März 2018) über Medikationsfehler, die sichdurch missverständliche Angaben zur Wirkstoffmenge auf der Packungergeben können. Bei Zinkpräparaten einiger Hersteller beziehen sichdiese Angaben nicht auf den reinen Zinkgehalt, sondern auf die Mengedes deutlich schwereren Zinksalzes.Zum Hintergrund: Zink wird nie in reiner Form aufgenommen, sondernimmer in Verbindung mit einem so genannten Anion als Zink-Salz.Bezieht sich die Mengenangabe auf das Salz, schlägt das Gewicht desAnions nicht unerheblich zu Buche. Dadurch erscheint der Zinkgehaltwesentlich höher, als er tatsächlich ist.Anlass der Prüfung durch das BfArM war die Meldung eines Arztesüber die irreführende Bezeichnung des Präparats "Zinkorotat 20 mg",in dem sich die Stärkeangabe von 20 mg nicht auf das reine Zinkbezieht, sondern auf das Salz Zinkorotat. Da das Orotat (Orotsäure)einen erheblichen Anteil des Gewichts ausmacht, enthält das Produkttatsächlich nur 3,2 mg aktives Zink. Beim ähnlich klingenden ProduktZinkorot® 25 bezieht sich die Stärkeangabe hingegen auf den aktivenWirkstoff: Das Arzneimittel enthält 25 mg reines Zink pro Tablette inVerbindung mit Orotsäure.Eine Verwechselung ist leicht möglich, die eine erheblicheUnterdosierung zur Folge haben kann. Daher lohnt es sich zuüberprüfen, ob der Inhalt hält, was die Packung verspricht.Weitere Informationen über Zinkorot® 25: www.zinkorot.de