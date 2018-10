"Ironman" Patrick Lange zu Gast im "aktuellen sportstudio" des ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -Vor wenigen Tagen hat er auf Hawaii den härtesten Triathlon derWelt zum zweiten Mal in Folge gewonnen und dabei einen neuen Rekordaufgestellt: Als erster Mensch brauchte Patrick Lange weniger alsacht Stunden für die strapaziösen 3,8 Kilometer Schwimmen, 180Kilometer auf dem Rad und den abschließenden Marathon-Lauf über42,195 Kilometer. Im "aktuellen Sportstudio" des ZDF am Samstag, 20.Oktober 2018, berichtet der Triathlon-Champion ab 23.00 Uhr imGespräch mit Gastgeber Sven Voss über seine außergewöhnlichesportliche Leistung und darüber, welche Rolle seine künftige Fraudabei spielte.Darüber hinaus steht der aktuelle Spieltag der Fußball-Bundesligaim Blickpunkt der Sendung - inklusive einer ausführlichenZusammenfassung des Abendspiels FC Schalke 04 gegen Werder Bremen.Reporterin in der Arena auf Schalke ist Claudia Neumann.https://zdfsport.dehttps://twitter.com/ZDFpressehttps://twitter.com/ZDFsporthttps://facebook.com/ZDFsportAnsprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell