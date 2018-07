Iron Mountain und Google Cloud gehen Partnerschaft ein, um mit Informationen das Geschäftswachstum voranzutreiben

Weitere Suchergebnisse zu "Iron Mountain":

Iron Mountain wählt Google Cloud als bevorzugtenCloud-Dienstleister für künstliche Intelligenz und Machine LearningUnternehmen wollen gemeinsam Lösungen entwickeln, damit Kundenihre Geschäftsdaten besser verwerten können - durch innovativeInhaltsanalyse, Informationsmanagement und cloudbasiertes MachineLearningBoston (ots/PRNewswire) - Iron Mountain Incorporated(http://www.ironmountain.com/) (NYSE: IRM)®, ein weltweit führenderDienstleister für die Aufbewahrung und das Management vonInformationen, hat heute eine Partnerschaft mit Google Cloudangekündigt, um neue KI-gestützte SaaS-Lösungen auf GCP zuentwickeln, mit denen Organisationen ihre riesigen physischen unddigitalen Informations- und Datenbestände analysieren, Erkenntnissegewinnen, die Entscheidungsfindung verbessern und neueEinnahmequellen erschließen können. Iron Mountain will diese neuenAbonnement-Dienste auf GCP ab September anbieten.Darüber hinaus hat sich Iron Mountain für Google Cloud als seinenbevorzugten Cloud-Dienstleister für künstliche Intelligenz undMachine Learning entschieden, der Iron Mountain mit höchstzuverlässigen und sicheren Dienstleistungen betreut.In allen Wirtschaftszweigen wachsen die Datenbestände enorm. Fürviele Unternehmen ist es schwierig, ihre Daten zu klassifizieren undabzurufen und ihren Geschäftsnutzen richtig einzuschätzen. DiesesWissensdefizit führt dazu, dass sich Organisationen die Chanceentgehen lassen, diese Daten für neue Einnahmequellen undKosteneinsparungen zu verwerten."Wir sind ein verlässlicher Informationshüter für 95 Prozent derFORTUNE 1000-Unternehmen und wissen aus eigener Erfahrung, wieschwierig es ist, die eigenen Datenbestände zu verstehen undentsprechend zu verwerten", sagte William Meaney, President & CEO vonIron Mountain. "Unsere Kunden, ob weltweit tätigeVersicherungsunternehmen oder Öl- und Gaskonzerne, verlassen sich aufuns, um ihre physischen und digitalen Informationen nutzbar undzugänglich zu machen und gleichzeitig zu schützen. Durch diePartnerschaft mit Google Cloud schließen sich zwei Branchenführerzusammen, um eine neue Kategorie von Lösungen für Organisationenbereitzustellen, die unter strikten Sicherheits- undDatenschutzrichtlinien aus ihren Daten Kapital schlagen wollen.""Wir sind hocherfreut über die Partnerschaft mit Iron Mountain, umneue Leistungen für die Datenanalyse anzubieten - besonders mitseiner fundierten Fachkenntnis und seinem Kundenstamm", sagte TariqShaukat, President, Partner and Industry Platforms bei Google Cloud."Kunden in datenintensiven Branchen wie Energie,Finanzdienstleistungen, Healthcare und vielen mehr können einenbeachtlichen Geschäftswert erzielen, wenn sie ihre Daten durchMachine Learning und Inhaltsanalyse aufbereiten."Die neue Lösung wird als Abonnement-Dienst angeboten, um dieBetriebskosten zu sehen. Hauptvorteile für Organisationen:- Schnelle Orientierung, was vorliegt - Iron Mountains innovativePlattform für Inhaltsanalyse, Interoperabilität mit seinen IronCloud(TM)-Services zur sicheren Datenspeicherung sowie Expertisebei Datenanalyse und Metadaten-Klassifizierung;- Erweiterte Intelligenz - fortschrittliches Machine Learning undinnovative künstliche Intelligenz der Google Cloud Platform; und- Wertschöpfung - Anwendung von neuronalen Netzwerken und DeepLearning für messbaren Geschäftswert, beispielsweise durch neueEinnahmequellen, Kosteneinsparungen und Risikovermeidung - in denverschiedensten vertikalen Marktsegmenten.Gemeinsam wollen Iron Mountain und Google Cloud dasGeschäftswachstum, die Compliance und Digitalisierungsinitiativenunterstützen. Kunden sollen die Gewissheit haben, dass ihrewertvollen Daten stets sicher, geschützt und zugänglich sind. Kundenprofitieren von der nahtlosen Integration von regelbasiertem,kosteneffektivem Datenmanagement, Workflowmanagement und Datenanalysemit höherem Automatisierungsgrad. Mit dieser Partnerschaft verstärktIron Mountain sein Engagement, um seine Kunden bei derDigitalisierung durch innovative Lösungen für Informationsmanagementund strategische Partnerschaften mit marktführenden Anbietern vonCloud- und Technologielösungen bestmöglich zu unterstützen."Viele Unternehmen haben uns von den Schwierigkeiten beimDatenmanagement und bei der erkenntnisorientiertenInformationsverwertung berichtet", sagte Holly Muscolino, VicePresident für Research, Content Technologies and Document Workflowbei IDC. "Die Datenmengen sind einfach zu groß, und wenn man esselbst versucht, stößt man in Sachen Komplexität undRessourcenaufwand schnell an seine Grenzen. Mit der gebündeltenExpertise und Technologie und den Kundenbeziehungen von Iron Mountainund Google Cloud sind die besten Voraussetzungen geschaffen, umdieses Potenzial zu erschließen."Informationen zu Iron MountainIron Mountain Incorporated (NYSE: IRM), gegründet 1951, ist derweltweit führende Dienstleister für die Aufbewahrung und dasManagement von Informationen. Mehr als 225.000 Unternehmen auf derganzen Welt vertrauen auf die Lösungen von Iron Mountain. DasUnternehmen verfügt über ein Immobilien-Netzwerk von fast 7,9Millionen Quadratmetern in mehr als 1.400 Einrichtungen in über 50Ländern und schützt und bewahrt Milliarden von Wertgegenständen auf,darunter wichtige Geschäftsinformationen, hochsensible Daten sowiekulturelle und historische Artefakte. Mit Lösungen fürInformationsmanagement(http://www.ironmountain.com/information-management), Digitalisierung(http://www.ironmountain.com/digital-transformation), sichereAufbewahrung (http://www.ironmountain.com/secure-storage), sichereVernichtung (http://www.ironmountain.com/secure-destruction) sowieRechenzentren(http://www.ironmountain.com/digital-transformation/data-centers),Cloud-Dienste (http://www.ironmountain.com/digital-transformation/iron-cloud-data-management) und Kunstlagerung und -logistik(http://www.crozierarts.com/) hilft Iron Mountain seinen Kunden,Kosten und Risiken zu senken, Vorschriften einzuhalten, sich nacheiner Katastrophe zu erholen und eine digitalere Arbeitsweise zuermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unterwww.ironmountain.com.ANSPRECHPARTNER FÜR MEDIENChristian T. 