Iron Mountain-Webinar: Papierlose Prozesse - Grundstein der Digitalen Transformation

Hamburg (ots) - Webinar zum Thema: 7. November, 14 Uhr,Anmeldelink siehe unten.In welchem Maß die Digitalisierung in deutschen Unternehmenvorangeschritten ist, zeigt der Report Wirtschaft DIGITAL 2018 desBMWi: Während der Dienstleistungssektor bereits deutlicheFortschritte machte, kommt laut Bericht endlich auch die digitaleTransformation der Industrie voran. Aber: Mehr als ein Viertel derUnternehmen tut sich nach wie vor schwer.Iron Mountain zeigt, wie Unternehmen ihr Geschäft durch papierloseProzesse optimieren können. Denn nur in Bits und Bytes gegosseneInformationen lassen sich informationstechnisch weiterverarbeiten, sodass Prozesse optimiert, automatisiert und wirtschaftliche Vorteilerealisiert werden können."Mit der Umstellung von Papier auf digitale Datenvorhaltung lassensich viele Prozesse in unterschiedlichen Unternehmensbereichenoptimieren. In puncto DSGVO gewinnen Unternehmen an Rechtssicherheit,da Akten zentral vorgehalten werden und Aufbewahrungs- undLöschfristen mit Hilfe des Workflow-Automation-Systems sichereingehalten werden können." Ralf Kettnaker, Business Consultant beiIron Mountain.Für die Umstellung auf papierlose Prozesse gibt es keineBlaupause. Es geht nicht darum, jeden Papierschnipsel zu scannen unddigital abzulegen. Die digitale Datenvorhaltung bietet die Chance,Archive - vorschriftsgemäß - zu bereinigen und Dokumente auf einenmöglichst hohen Digitalisierungsgrad zu heben, um dann Prozesseerneut durchdenken, optimieren, automatisieren und rechtssichergestalten zu können.Im Rahmen der Webinar-Reihe "Physical meets Digital" können Siesich hier für das Webinar "Papierlose Prozesse: So optimieren Sie IhrGeschäft" mit Ralf Kettnacker, Business Consultant bei Iron Mountain,sowie Detlef Bornhof, Senior Solution Architect bei Hyland SoftwareGermany GmbH, anmelden:http://ots.de/EFukiVPressekontakt:patrick.wandschneider@berkeleypr.comOriginal-Content von: Iron Mountain, übermittelt durch news aktuell