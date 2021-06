IronFX startet die Iron Worlds Championship (IWC) mit einem Preispool von $1.000.000

Limassol, Zypern (ots/PRNewswire) - IronFX ist begeistert, die Einführung der Iron Worlds Championship (IWC) bekannt zu geben. Die Global Trading Championship findet zwischen dem 14. Juni und dem 16. Dezember statt. Es wird erwartet, dass sie die Aufmerksamkeit der globalen Trading-Community auf sich zieht und für freundschaftlichen Wettbewerb und Spannung sorgt. Die Vorregistrierung beginnt am 1. Juni und dauert bis zum 13. Juni. Händler, die sich frühzeitig registrieren, nehmen automatisch an einer Verlosung teil, bei der 20 Gewinner limitierte IWC-Artikel erhalten.Die Meisterschaft hat einen erstaunlichen Preispool von 1 Million Dollar* und die Trader werden in Trading Battles gegeneinander antreten, die jeden Monat und über einen Zeitraum von 6 Monaten stattfinden.1. Sulphira World: 14. Juni - 13. Juli2. Mangania World: 14. Juli - 13. August3. Phosphora World: 14. August - 13. September4. Tantalum World: 14. September - 14. Oktober5. Titania World (semiFinal): 15. Oktober - 15. November6. Iron World (Finale): 16. November - 16. DezemberEs gibt 20 Gewinner in den ersten 4 Runden, 5 für jede Runde und jeweils 3 Gewinner für die Halbfinal- und Finalrunde. Kunden müssen ein neues Handelskonto eröffnen und die entsprechende Mindesteinlage leisten, um an der Meisterschaft während der verschiedenen Qualifikationsrunden teilzunehmen. In den ersten 4 Runden ist eine Mindesteinlage von $500 erforderlich, um am Wettbewerb teilzunehmen, aber für die Halbfinal- und Finalrunden sind $3.000 bzw. $5.000 erforderlich, um teilzunehmen.Ein Vertreter des IronFX-Teams sagte: "Wir sind sehr gespannt auf die Iron Worlds Championship (https://www.ironfx.com/en/iron-worlds-championship) (IWC), von der wir einen großartigen Wettbewerb erwarten! Wir möchten unsere Händler zur Teilnahme ermutigen, aber auch neue Händler einladen, sich uns anzuschließen und die breite Palette an Assets und Handelsbedingungen zu erkunden, die wir anbieten. Das wird eine tolle Erfahrung!"Informationen zu IronFXIronFX ist der preisgekrönte Weltmarktführer im Online-Handel mit 10 Handelsplattformen und mehr als 300 handelbaren Instrumenten in 6 Anlageklassen. IronFX bedient mehr als 1 Million Privatkunden aus über 180 Ländern und ist beliebt für seine breite Produktpalette, niedrige Spreads (https://www.ironfx.com/en/markets/forex) und wettbewerbsfähige Handelsbedingungen. Es bietet einen engagierten Kundensupport in mehr als 30 verschiedenen Sprachen.Weiterführende LinksIronFX Website: https://www.ironfx.com/Nehmen Sie an der Iron Worlds Championship teil:JETZT VORREGISTRIERENhttps://www.ironfx.com/en/register?campaign=iron-worlds-championshipJeder Handel ist mit einem Risiko verbunden. Es ist möglich, dass Sie Ihr gesamtes Kapital verlieren.*Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1216050/IronFX_Logo.jpgPressekontakt:+357-25027000ElenaPanagiotou@Notesco.comOriginal-Content von: IronFX, übermittelt durch news aktuell