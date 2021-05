IronFX Affiliates freut sich über die Teilnahme an der iFX EXPO Dubai 2021

Limassol, Zypern (ots/PRNewswire) - IronFX freut sich, seine Teilnahme an der größten Fintech iFX EXPO bekannt zu geben, die vom 19. bis zum 20. Mai 2021 im Grand Hyatt Hotel in Dubai stattfindet. Alle neuen und bestehenden Affiliate-Kunden sind herzlich eingeladen, an dieser lang erwarteten Veranstaltung teilzunehmen (https://affiliates.ironfx.com/en/about-ironfx-affiliates/contact-ironfx-affiliates/), um die neuesten Erkenntnisse über den Forex-Handel von führenden Unternehmen der Branche zu erfahren und ihr Geschäftsnetzwerk zu erweitern!Diese mit Spannung erwartete Veranstaltung wird hochrangige Führungskräfte aus den Bereichen Finanzdienstleistungen und Fintech zusammenbringen, und die Teilnehmer werden wieder die Möglichkeit haben, persönlich zu networken.Der Leiter des Affiliateprogramms von IronFX (https://affiliates.ironfx.com/) sagte: "Wir freuen uns sehr, an der Veranstaltung teilzunehmen und mit führenden Unternehmen der Branche in Kontakt zu treten. Unsere Affiliate-Manager freuen sich auch darauf, sich persönlich mit bestehenden und potenziellen Kunden zu treffen. Wir hoffen, dass die Veranstaltung ein großer Erfolg wird und uns die Möglichkeit gibt, neue Kunden mit den vielen Vorteilen unseres Programms bekannt zu machen."Das Affiliate-Team von IronFX wird am Stand 55-56 zu finden sein und für Treffen und Gespräche mit aktuellen und potenziellen Affiliates zur Verfügung stehen.IronFX Affiliates führt derzeit einen exklusiven, zeitlich begrenzten Wettbewerb mit einem Preispool von $20.000 durch. Die Teilnehmer an der Ultimate Affiliate Championship müssen bis zum 29. April mindestens 50 aktiv handelnde Kunden an IronFX vermitteln. Die Top 3 Affiliates mit dem höchsten durchschnittlichen Handelsumsatz werden belohnt.Informationen zu IronFX AffiliatesIronFX Affiliates kann eine jahrelange Branchenerfahrung in der Forex-Branche aufweisen und hat sich zu einem der fortschrittlichsten Partnerprogramme in der Branche entwickelt. Sein Affiliate-Netzwerk wächst schnell und der Broker hat ein seriöses und lohnendes Affiliate-Programm aufgebaut, das auf die Bedürfnisse von mehr als 20.000 Partnern in über 180 Ländern zugeschnitten ist. Das Programm bietet sowohl Anfängern als auch erfahrenen Affiliates wettbewerbsfähige Belohnungen und unvergleichliche Unterstützung. Mit einer Konversionsrate von 40 % und maßgeschneiderten Provisionsplänen und Marketingressourcen, einschließlich eines maßgeschneiderten Medienstudios, zielt das Partnerprogramm darauf ab, Unternehmen zu helfen, zu wachsen und ihre Ziele zu übertreffen.Weiterführende LinksIronFX Affiliate-Website: https://affiliates.ironfx.com/enLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1216050/IronFX_Logo.jpgPressekontakt:+357-25027000ElenaPanagiotou@Notesco.comOriginal-Content von: IronFX, übermittelt durch news aktuell