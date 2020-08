Dublin (ots/PRNewswire) - - Weltweit erste, von der ROQU Group entwickelte Technologie zum Schutz von Gesellschaft, Wirtschaft und Arbeitsplätzen- Irisches Testverfahren beginnt mit nationalen Partnern in den Bereichen Gesundheitswesen, Landwirtschaft, Bildung, Kinderbetreuung, Logistik, Unterhaltung und anderen Sektoren- In Irland entwickelte digitale Plattform liefert zusammen mit fortschrittlicher Diagnostik Testergebnisse innerhalb von 15 Minuten, so dass Unternehmen in einer sicher kontrollierten Umgebung arbeiten könnenDie in Irland ansässige ROQU Group hat den Pilotstart von Health Passport (Gesundheitspass) angekündigt, der weltweit ersten digitalen Plattform, die Unternehmen und der Öffentlichkeit vermehrte COVID-19-Tests erleichtern soll.Die in Irland entwickelte Plattform kombiniert neueste digitale Technologien mit hochpräzisen und validierten COVID-19-Testlösungen und liefert Ergebnisse in nur 15 Minuten. Die Plattform versetzt Unternehmen und Einzelpersonen in die Lage, Risiken im Zusammenhang mit COVID-19 schnell zu minimieren und sicherzustellen, dass sie ihre täglichen Aktivitäten fortsetzen können.Health Passport startet mit einem Testlauf, an der eine ausgewählte Reihe nationaler Teilnehmer aus den verschiedensten Branchen teilnehmen wie: Gesundheitswesen (Krankenhaus, Pflegeheim), Logistik, Landwirtschaft, Bildung, Kinderbetreuung, Unterhaltung und andere.Unternehmen unterstützen und Gemeinden schützenDie Plattform wurde entwickelt, um Volkswirtschaften zu unterstützen, dadurch dass Unternehmen geöffnet bleiben können, indem sie die Mitarbeiter kontinuierlich proaktiv testen, positive Ergebnisse zum frühestmöglichen Zeitpunkt erkennen und Gemeinden gleichzeitig durch verstärktes Testen schützen."Weltweit gibt es aufgrund der COVID-19-Beschränkungen weiterhin Frustration und Enttäuschung", bemerkte Robert Quirke, President und CEO der ROQU Group, bei der heutigen Lancierung."Der Health Passport soll ein Sicherheitsnetz schaffen, das momentan fehlt, so dass sich Volkswirtschaften in einem kontrollierten Umfeld erholen und florieren können", so Herr Quirke. "Es handelt sich um eine Weltneuheit, mit Stolz in Irland nach höchsten Standards entwickelt, die es der Wirtschaft und Gesellschaft ermöglicht, endlich wieder voranzukommen. Die Wende ist endlich da."Funktioniert mit allen offiziellen COVID-19-TestsHealth Passport wurde speziell für die Anwendbarkeit mit allen offiziellen COVID-19-Tests, einschließlich Laborabstrich- und Bluttests, und den allerneuesten Schnelltestlösungen, die demnächst auf den Markt kommen, konzipiert."Mit unserer lokalen Reichweite unterstützen wir lokale Unternehmen, indem wir die besten COVID-19-Testlösungen für alle leicht zugänglich machen", so Robert Quirke von ROQU. "Während sich Tests und Forschung weiter verbessern, möchten wir sicherstellen, dass die irische Gesellschaft und Wirtschaft leichten Zugang zu Testlösungen haben, die das höchste Niveau klinischer Validierung bieten."Mit der Pilotreihe soll demonstriert werden, wie Health Passport in einer Vielzahl von realen geschäftlichen und sozialen Szenarien funktioniert", fügte er hinzu.Inmitten der Forderung nach verstärktem Testen für die Öffentlichkeit können die neu entwickelten Schnelltests, nach Ansicht von ROQU, die Lösung sein, die benötigt wird, um die Ausbreitung des Virus zu stoppen. Dort, wo es noch keine Testlösung gibt, bietet Health Passport allerneuste schnelle Antikörper-Bluttests und schnelle Antigen-Abstrich-Tests an, die in weniger als 15 Minuten eine hochpräzise Diagnose liefern. Die Testlösungen werden in Europa entwickelt, hergestellt und klinisch validiert."Aktuelle Situation ist nicht tragfähig""Wir sind uns alle bewusst, dass die gegenwärtige Situation in Bezug auf Virenausbrüche in Unternehmen und Gemeinden einfach nicht tragbar ist", so Robert Quirke. "Es gibt zu viele Lücken im derzeitigen Testsystem, die unsere Fähigkeit behindern, die Wirtschaft und das normale Leben wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Es ist an der Zeit, diese Lücken sofort zu schließen.""Diese Plattform ist der Durchbruch, auf den wir gewartet haben, und kann zur Standardlösung für Geschäfte, Reisen, Bildung, Gesundheitswesen, Events und alle Aspekte des täglichen Lebens werden", so Herr Quirke. "Jede Person auf der Health Passport-Plattform steht jetzt für ein Leben und einen Arbeitsplatz, die geschützt sind.Die ROQU Group hat angekündigt, dass die Health Passport-Plattform neben Irland auch in den USA, Großbritannien, Italien, Kenia und Deutschland eingeführt wird, mit weiteren Standorten, die folgen werden. Health Passport wurde als Teil der internationalen philanthropischen und altruistischen Mission von ROQU entwickelt.Informationen zur ROQU GROUPDie ROQU Group wurde in Dublin gegründet und hat dort ihren Firmensitz. Sie arbeitet mit internationalen Regierungen zusammen, um Projekte von nationale Bedeutung zu realisieren, einschließlich wirtschaftlicher Entwicklung und strategischer Problemlösung.www.healthpassportireland.ie (https://www.healthpassportireland.ie/) | Instagram (https://www.instagram.com/healthpassportireland/) | Facebook (https://www.facebook.com/HealthPassportIreland) | YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCeikdwQDWBg1O2flBH7JHXQ) | LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/health-passport-ireland/)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1244887/Robert_Quirke_ROQU_Health_Passport.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1244886/Health_Passport_Worldwide_Logo.jpgOriginal-Content von: ROQU Group, übermittelt durch news aktuell