Köln (ots) - Der irische Spielwarenhändler Smyths Toys hat einenVertrag zur Übernahme von Toys"R"Us in Deutschland, Österreich undder Schweiz (DACH-Region) unterzeichnet und wird somit - allerVoraussicht nach - der größte Händler für Spielwaren und Babyartikelin Europa. Smyths Toys betreibt bereits erfolgreich 110Spielwarengeschäfte und Online-Shops in Irland und Großbritannien undwird nun sein Unternehmensportfolio um weitere 93 Märkte und 4Online-Shops in der DACH-Region erweitern.Vorbehaltlich der endgültigen Genehmigung durch das zuständigeGericht in den USA, aller zuständigen Behörden und vertraglicherRegelungen wird Smyths alle Unternehmenseinheiten der Marke Toys"R"Usin der DACH-Region sowie alle Mitarbeiter und das Management indiesen drei Ländern, einschließlich der Hauptverwaltung in Köln,übernehmen.Im Namen von Smyths Toys, sagt Tony Smyth: "Wir haben unserUnternehmen vor mehr als dreißig Jahren gegründet und sind unserenKunden, Mitarbeitern und Lieferanten sehr dankbar für dieUnterstützung, die wir in dieser Zeit erhalten haben. Kundenjeglichen Alters stehen im Mittelpunkt unseres Handelns. Wir sindfest davon überzeugt, dass sich der 'multi-channel' Spielwarenhandelweiterhin positiv entwickeln wird und dass wir unsere Marke inKontinentaleuropa erfolgreich einführen und ausbauen können.Toys"R"Us in der DACH-Region ist profitabel, hat ein starkesFührungsteam und viele treue Kunden. Dies ist ein guter Ausgangspunktfür unsere Expansion."Der Geschäftsführer von Toys"R"Us Central Europe, Detlef Mutterer,sagt: "Nach umfassenden Sondierungsgesprächen bin ich sehr zufrieden,dass Smyths Toys den Bieterprozess für unser Unternehmen gewonnenhat. Smyths Toys ist ein außerordentlich erfolgreichesHandelsunternehmen, das in der Vergangenheit stark gewachsen ist. Wirfreuen uns auf die Zusammenarbeit in den kommenden Jahren, werden aufKundenwünsche eingehen und zusammen das Geschäft vorantreiben. Wirhaben schon jetzt viele gemeinsame Lieferanten und freuen uns auchweiterhin auf die konstruktive Zusammenarbeit mit all unserenGeschäftspartnern."Über TOYS "R"US Toys"R"Us nimmt im deutschsprachigen Raum mit derzeit 93Filialen sowie jeweils landeseigenen Onlineshops eine marktführendeRolle im Handel mit Spielwaren und Babyartikeln ein. Mit seinem breitgefächerten Angebot aus den Bereichen Spielwaren, Multimedia, Outdoorund Baby führt Toys"R"Us das umfangreichste Sortiment der Branche.Durch attraktive Kundenvorteilsprogramme, hohe Servicestandards undProduktqualität zu günstigen Preisen bietet das Toys"R"Us Konzept denKunden einen großen Mehrwert. Besuchen Sie uns doch auch einmal imInternet unter www.toysrus.de.Über Smyths ToysSmyths Toys wurde vor mehr als dreißig Jahren gegründet und istheute - mit mehr als 110 Standorten - der führende 'multi-channel'Spielzeug-Einzelhändler im englisch-sprachigen Europa. Smyths Toysist ein Familienunternehmen. Die Läden, Marken, Kataloge und dieFernsehwerbung von Smyths sind außerordentlich beliebt bei Kundenjeden Alters. Diese Transaktion macht Smyths Toys zum größtenSpielzeug-Einzelhändler in Europa.