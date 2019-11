Irischer Baustoffhersteller CRH profitiert von Amerika-Geschäft - Aktie steigt

Weitere Suchergebnisse zu "HeidelbergCement":

DUBLIN (dpa-AFX) - Der irische Baustoffhersteller CRH hat sein Wachstum im dritten Quartal dank seines Amerika-Geschäfts beschleunigt.



Zwischen Juli und September stieg der Konzernumsatz auf vergleichbarer Basis um 5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie das Unternehmen am Dienstag in Dublin mitteilte. In der ersten Jahreshälfte hatte das Wachstum noch bei 3 Prozent gelegen. In den USA, Kanada und Brasilien profitierte der Konzern von guten Wetterbedingungen. Aber auch in Europa sei der Trend positiv, hieß es, trotz eines rückläufigen Geschäfts in Großbritannien wegen der Unsicherheiten durch den Brexit.

Bei den Anlegern kamen die Nachrichten gut an: Die CRH-Aktie legte am Dienstagmorgen um rund 1,5 Prozent zu. Insgesamt setzte der Konkurrent von HeidelbergCement in den ersten neun Monaten 21,8 Milliarden Euro um und damit auf vergleichbarer Basis 4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Inklusive Zukäufen und positiven Währungseffekten waren es sogar 9 Prozent mehr. Das operative Ergebnis (Ebitda) stieg im gleichen Zeitraum auf vergleichbarer Basis um 7 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro, alle Effekte mit eingerechnet war es ein Anstieg von 27 Prozent.

Für das Gesamtjahr 2019 erwartet CRH ein inklusive nicht fortgeführter Geschäfte Ebitda in Höhe von mehr als 4,15 Milliarden Euro. Damit läge es deutlich über dem Vorjahresergebnis von 3,37 Milliarden Euro./knd/kro