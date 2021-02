Irischer Arzneimittelforscher Icon kauft US-Firma PRA für 12 Milliarden Dollar

DUBLIN (dpa-AFX) - In der Pharma- und Biotechbranche dreht sich einmal mehr das Übernahmekarussell.



Der irische Arzneimittelentwickler Icon will für rund 12 Milliarden Dollar den US-Auftragsforscher PRA Health Sciences übernehmen. Damit wollen die beiden Firmen einen führenden Anbieter in der klinischen Forschung schmieden. Eine entsprechende Vereinbarung über den Kauf sei bereits geschlossen, teilte Icon am Mittwoch in Dublin mit. Das kombinierte Unternehmen werde neue Maßstäbe bei der Beschleunigung klinischer Forschung setzen, sagte Icon-Chef Steve Cutler laut Mitteilung.

Die Iren bieten den PRA-Aktionären pro Aktie 80 Dollar in Bar und 0,4125 Icon-Anteile. Das Angebot beinhalte somit eine Prämie von rund 30 Prozent auf den Schlusskurs der PRA-Aktie vom Dienstag. Icon verspricht sich von dem Zukauf bereits ab dem ersten vollen Jahr nach der Übernahme einen deutlichen Ergebnisschub. Das Geschäft muss noch von den Behörden und den Aktionären genehmigt werden, Icon rechnet mit einem Abschluss des Zukaufs während des dritten Quartals.

Icon mit Hauptsitz im irischen Dublin und rund 16 000 Mitarbeitern entwickelt Arzneimittel und Lösungen für die Pharma-, Biotechnologie- und Medizinprodukteindustrie. Der Konzern bietet auch Beratungs- und Vermarktungsdienstleistungen an. PRA beschäftigt etwa 19 000 Mitarbeiter und gehört nach eigenen Angaben zu den umsatzstärksten Auftragsforschern weltweit./tav/ssc/stk