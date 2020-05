Irische Fluggesellschaft Ryanair präsentiert Jahresabschluss

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

DUBLIN (dpa-AFX) - Die irische Billigfluggesellschaft Ryanair stellt am Montag ihre Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr vor.



Der Blick zurück dürfte weitaus angenehmer sein als die Aussichten für das laufende Jahr. Ryanair hatte kürzlich angekündigt, wegen der Corona-Krise bei Piloten und dem Kabinenpersonal bis zu 3000 Stellen abzubauen. Auch unbezahlter Zwangsurlaub, Gehaltskürzungen um bis zu 20 Prozent und die Schließung von Standorten in ganz Europa seien zu erwarten, hieß es Anfang des Monats. Zudem baut die Fluggesellschaft 250 Büro-Stellen an verschiedenen europäischen Standorten ab. Selbst Ryanair-Geschäftsführer Michael O'Leary stimmte zu, für das gesamte Haushaltsjahr auf die Hälfte seines Gehalts zu verzichten.

Nachdem die Airline im März, April und Juni das Programm auf nur ein Prozent der ursprünglich geplanten Flüge zusammengestrichen hat, sollen im Juli wieder 40 Prozent stattfinden. Doch Ryanair geht davon aus, dass weit weniger Mitarbeiter benötigt werden als vor Beginn der Krise. Im laufenden Geschäftsjahr rechnet die Airline damit, 55 Millionen Passagiere weniger zu befördern als anvisiert. Ryanair hatte mit 155 Millionen Passagieren bis März 2021 gerechnet./cmy/DP/mis