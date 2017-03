Iris Bethge soll Hauptgeschäftsführerin des VÖB werde

BERLIN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dachverband der Landes- und Förderbanken in Deutschland, VÖB, holt seine neue Hauptgeschäftsführerin aus den Reihen des Privatbankenverbandes BdB.



Iris Bethge soll die Position künftig ausfüllen, wie der Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB) am Mittwoch nach einer Vorstandssitzung in Frankfurt mitteilte. Gewählt werden soll Bethge von einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am 23. März 2017.

Bethge (47), die seit 2009 Geschäftsführerin des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB) und dort für die Kommunikation verantwortlich ist, übernimmt das Amt beim VÖB von Liane Buchholz. Buchholz führt den Verband seit Januar 2014 und wechselt zum 1. April dieses Jahres als Präsidentin zum Sparkassenverband Westfalen-Lippe. Im Sommer, spätestens im August will Bethge ihr neues Amt antreten. In der Übergangszeit wird Georg Baur, Mitglied der Geschäftsleitung, die VÖB-Geschäftsstelle kommissarisch leiten./ben/DP/stk