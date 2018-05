Iris Berben über Sexismus und Stylingregeln für den roten Teppich (FOTO)

Hamburg (ots) -Die Schauspielerin Iris Berben hält nichts von starrenStylingregeln für Frauen bei öffentlichen Auftritten. "Wenn ich michfür den roten Teppich schön mache, dann weil ich Spaß daran habe,weil ich es schön finde", sagt die 67-Jährige im Interview mitBRIGITTE WIR (aktuelle Ausgabe 03/2018 jetzt im Handel). Zur Debatteüber Sexismus auf dem roten Teppich, die von der Initiative "Nobody'sDoll" angestoßen wurde, erklärt sie weiter: "Ich war noch nieEverybody's Doll. Wenn ich mich an Regeln halte, dann mach ich das,weil sie mir gefallen."Jeder sollte selbstbewusst genug sein, sich so anzuziehen, wie eres für richtig halte, so Berben weiter. "Wir sind noch längst nichtda, wo wir hinwollen. Es gibt noch viele Forderungen, die haben vielmit gleicher Bezahlung, Möglichkeiten und Chancen zu tun." Derjüngeren Generation würde sie gern zurufen, dass sie gar nichtsmüsse: "Ich beobachte, dass viele junge Kolleginnen bereits eineStylistin und Visagistin haben, bevor sie überhaupt herausgefundenhaben, wer sie eigentlich sind. Erst mal sollte man sich suchen undherausfinden, wie und wer will ich sein. Niemand anderes darf dasbestimmen."Pressekontakt:Tamara KiesergGruner + Jahr GmbH & Co KGPR/Kommunikation BRIGITTE WIRTel: +49 (0) 40 / 37 03 - 55 50E-Mail: kieserg.tamara@guj.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, BRIGITTE WIR, übermittelt durch news aktuell