Hamburg (ots) - Sie ist eine unserer beliebtestenSchauspielerinnen. Im ZDF-Krimi-Fünfteiler "Die Protokollantin" (ab20.10., ZDF) hat Iris Berben jetzt ihre vielleicht schwerste Rolle.In dem Drama spielt die 68-Jährige eine Frau, die am Verschwindenihrer Tochter zerbricht und selbst für Gerechtigkeit sorgen will. Fürdie Rolle hat sie sich in echte Fälle eingelesen. "Ein Kind zuverlieren, das ist der schlimmste Albtraum einer Mutter", sagte die68-Jährige im Gespräch mit der TV-Zeitschrift auf einen Blick."Ich kenne die Ängste einer Mutter. Auch den Reflex, wenn man voneinem Verbrechen hört, das dann sofort auf seine eigene kleineFamilie zu beziehen. Die Ängste einer Mutter hören nie auf, auch wenndas Kind erwachsen ist." Sie selbst sieht sich als Familienmensch."Familie wird immer wichtiger, je älter man wird. Sie ist derStützpfeiler meines Lebens.""Die Protokollantin" wurde von ihrem Sohn Oliver Berben (47)produziert.Hinweis für Redaktion:Das gesamte Interview erscheint in Ausgabe 42 (EVT: 11. Oktober).Auszüge sind mit Quelle "auf einen Blick" zur Veröffentlichungfreigegeben. Ein Titelbild der aktuellen Ausgabe kann bei KatrinHienzsch, T +49 40 30 19 10 28, katrin.hienzsch@bauermedia.comangefordert werden.Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuserweltweit. Über 700 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte undüber 100 Radio- und TV-Sender erreichen Millionen Menschen rund umden Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- undVermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrerglobalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihreLeidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular."verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Hauspopulärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund11.500 Mitarbeiter in 17 Ländern.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationKatrin HienzschT +49 40 30 19 10 28katrin.hienzsch@bauermedia.comwww.bauermediagroup.comhttps://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, auf einen Blick, übermittelt durch news aktuell