Irgendwann doch Gas gegeben: Guido Freses Weg vom Schulabbrecher zum Gasturbinenmechaniker

Berlin (ots) - "Als ich vor ein paar Jahren die Schule abgebrochenhabe, hat niemand mehr an mich geglaubt. Dann kam ich zur Stiftungder Deutschen Wirtschaft. Da habe ich viel über mich und meineStärken gelernt. Das war ein richtiger Wachrüttler für mich!",schildert Guido Frese seinen Werdegang. Der heute 22-Jährige wurdeals 16-Jähriger von vielen in seinem Umfeld bereits abgeschrieben. Ineinem Förderprogramm der Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw)erhielt er seine persönliche große Chance. Heute ist erGasturbinenmechaniker bei Siemens in Berlin.Damals, als ein Schulabschluss an der Ellen-Key-Schule inBerlin-Friedrichshain in weiter Ferne lag, schlug ihn seinKlassenlehrer für die Teilnahme an einem Projekt der sdw vor. Esrichtete sich an Jugendliche, deren Schulabschluss und Einstieg ineine Berufsausbildung akut gefährdet war.Zwei Säulen kennzeichneten die Förderung: Zum einen wurden dieSchülerinnen und Schüler in ihrem Selbstbewusstsein und ihrerPersönlichkeit gefestigt. Zum anderen gewannen sie vielePraxiseinblicke in die Arbeitswelt und lernten in Betrieben konkreteBerufsfelder kennen. Auch bei Bewerbungen wurden sie individuellunterstützt.Das alles fand zusätzlich zum Schulunterricht statt. Guido Fresehat sich aber aufgerafft - vor allem, weil er das Gefühl vonWertschätzung hatte. "Die Leute von der Stiftung waren für mich daund haben mich echt unterstützt", blickt er zurück. Er bekam richtigLust, etwas zu leisten.Nachdem er sich durchgebissen und die Berufsbildungsreife erreichthatte, ließ die zweite große positive Erfahrung nicht lange auf sichwarten: Er wurde bei Siemens in Berlin für eine anspruchsvolleAusbildung zum Gasturbinenmechaniker angenommen. Gasturbinen spieleneine wichtige Rolle in der Energieerzeugung, Guido ist also in einemzukunftsträchtigen Industriefeld gelandet.Mittlerweile hat der in Berlin-Kreuzberg Aufgewachsene die Lehreabgeschlossen und wurde vom Konzern als Facharbeiter übernommen: "Ichkann im Betrieb jetzt jeden Tag zeigen, was ich drauf habe. Daraufbin ich einfach nur stolz." Guido ist das Selbstwertgefühl deutlichanzumerken.Guido Freses persönlicher Werdegang ist eine beispielhafteErfolgsgeschichte für den Chancen-Euro und wird in einem Film hierzunachgezeichnet: http://bit.ly/Chancen-Euro-Film-YouTube. DerChancen-Euro ist eine neue Gemeinschaftsinitiative der Wirtschaft fürmehr Bildungschancen für junge Menschen, an der sich Unternehmen miteinem Euro pro Mitarbeiter pro Jahr beteiligen können. WeitereInformationen und persönliche Erfolgsgeschichten vonProgrammteilnehmer/innen der sdw gibt es unterhttps://www.sdw.org/chancen-euro/erfolgsgeschichten.Medienvertreter/innen vermittelt die Stiftung der DeutschenWirtschaft gern Gesprächspartner.Über die Stiftung der Deutschen WirtschaftDie Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) fördert seit über 20Jahren junge Talente in Schule, Ausbildung und Studium. Sie richtetsich an Grundschulkinder in sozialen Brennpunkten, Schülerinnen undSchüler des Hauptschulzweiges auf dem Weg in die Berufsausbildung,Bildungsaufsteiger, Lehrertalente, junge Gründerinnen und Gründer,MINT-Talente und leistungsstarke Studierende mit Gemeinsinn undUnternehmergeist. Ziel der sdw ist es, die Persönlichkeit der jungenMenschen zu stärken, ihre Potenziale zu entwickeln und sie unabhängigvon ihrer sozialen Herkunft dazu zu befähigen, das Beste aus sichherauszuholen.Gegründet wurde die Stiftung der Deutschen Wirtschaft aufInitiative der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände(BDA) unter dem damaligen Arbeitgeberpräsidenten und UnternehmerKlaus Murmann. Vorstandsvorsitzender ist der Unternehmer undArbeitgeberpräsident Ingo Kramer.