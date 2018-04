Irans Ruhani lobt Putin, will noch engere Zusammenarbeit mit Moskau

TEHERAN (dpa-AFX) - Der iranische Präsident Hassan Ruhani hat bei einem Treffen mit dem Vorsitzenden des russischen Parlaments, Wjatscheslaw Wolodin, seinen russischen Amtskollegen in den höchsten Tönen gelobt.



"Ich hatte bis jetzt zwölf Treffen mit Präsident Wladimir Putin gehabt, und jedes Mal sind wir uns bezüglich der bilateralen Zusammenarbeit ein Stück näher gekommen", sagte Ruhani am Montag. Daher wolle nicht nur seine Regierung, sondern auch das iranische Parlament eine noch engere politische und wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Moskau, fügte der iranische Präsident hinzu.

Kritik übte Ruhani am Westen, der versuchen wolle, die globale Vormachtstellung Putins und Russlands zu unterminieren. Auf regionaler Ebene habe der Iran ähnliche Probleme. "Eine engere Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern könnte auch diese Versuche neutralisieren", sagte Ruhani. Besonders effektiv sei die Zusammenarbeit beider Staaten im Syrien-Konflikt, wo Teheran und Moskau für Hoffnung auf Frieden gesorgt hätten, sagte Ruhani. "Wir wollen, dass diese Zusammenarbeit bis zum Ende und bis zur endgültigen Sicherheit in Syrien fortgesetzt wird", sagte Ruhani. Der Iran und Russland unterstützen in Syrien Machthaber Baschar al-Assad.

Im Iran wird nach Meinung von Beobachtern Russland - und besonders Putin - nicht als idealer und zuverlässiger Partner eingestuft. Daher wollte sich Teheran nach dem Atomabkommen von 2015 politisch und wirtschaftlich von Russland und China distanzierten und dem Westen annähern. Doch angesichts der Anti-Iran-Politik von US-Präsident Donald Trump setzte Ruhani wieder stärker auf Putin und Russland./str/fmb/DP/he