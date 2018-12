Irans Präsident droht USA mit Ölblockade im Persischen Golf

TEHERAN (dpa-AFX) - Der iranische Präsident Hassan Ruhani hat im Konflikt mit den USA den Ton verschärft und erneut mit einer Blockade der Ölexportrouten im Persischen Golf gedroht.



"Falls eines Tages die USA wirklich den iranischen Ölexport blockiere sollten, dann wird überhaupt kein Öl mehr am Persischen Golf exportiert", sagte Ruhani am Dienstag.

Schon im Sommer hatte Ruhani gedroht, dass der Iran bei amerikanischen Ölsanktionen die Straße von Hormus schließen und damit auch den Ölexport der arabischen Ölstaaten durch diesen Übergang vom Persischen Golf zum Golf von Oman blockieren könnte. Die US-Sanktionen bezeichnete er als "Wirtschaftskrieg" gegen den Iran und er unterstellte Präsident Donald Trump eine Politik der Vernichtung des Irans.

Der Ausstieg der USA aus dem Wiener Atomabkommen und die erneuerten Wirtschaftssanktionen gegen den Iran haben die Islamische Republik in eine akute Finanzkrise gestürzt. Die Landeswährung hat mehr als 60 Prozent an Wert verloren und die Menschen haben Angst, dass es nächstes Jahr noch schlimmer werden könnte. Der Ölexport ist die Haupteinnahmequelle des Landes und Sanktionen in diesem Bereich könnte die Wirtschaft des Landes lahmlegen./str/fmb/DP/fba