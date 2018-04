Irans Außenminister spricht mit Maas über Syrien und Atomabkommen

TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Außenminister Mohamed Dschawad Sarif hat in einem Telefongespräch mit seinem deutschen Amtskollegen Heiko Maas eine neutrale internationale Untersuchung des mutmaßlichen Giftgasangriffs in der syrischen Stadt Duma gefordert.



Bei seinem ersten Kontakt mit dem neuen deutschen Außenminister sagte Sarif am Freitagabend, er verurteile jeglichen Einsatz von chemischen Waffen. Das Thema sollte aber nicht als Vorwand für einen militärischen Angriff in Syrien benutzt werden. Dies würde die Sicherheitslage in der Region nur noch weiter verschlimmern, warnte der iranische Chefdiplomat. Der Iran ist ein Verbündeter der syrischen Regierung.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Isna verlangte Sarif in dem Gespräch auch die vollständige Umsetzung des Wiener Atomabkommens. Die fünf UN-Vetomächte sowie Deutschland, die den Vertrag 2015 verifiziert haben, sollten sich an ihre Verpflichtungen halten, forderte der Minister. Auf die USA sollte Druck ausgeübt werden, damit auch die Regierung von Präsident Donald Trump den Deal respektiere, fügte Sarif hinzu.