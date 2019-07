Iranischer Außenminister Sarif: Iran jederzeit für Gespräche mit Saudis bereit

Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

TEHERAN (dpa-AFX) - Der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif ist nach eigenen Angaben jederzeit zu Gesprächen mit dem regionalen Erzrivalen Saudi-Arabien bereit, wenn Riad es auch sei.



"Wir haben den Gesprächskanal ja nie blockiert", sagte Sarif am Mittwoch. Sein Land habe immer gute Beziehungen zu seinen Nachbarn gewollt, auch zu Saudi-Arabien, und wolle es weiterhin, so der iranische Chefdiplomat laut Nachrichtenagentur Tasnim.

Auch Präsident Hassan Ruhani hat mehrmals versöhnliche Signale Richtung Riad gesandt. Er forderte, die Differenzen müssten gemeinsam ausgeräumt werden. Nach iranischen Angaben wurden die Signale aber ignoriert. Beobachter im Iran argumentieren, eine Normalisierung der Beziehungen mit Saudi-Arabien wäre ein erster Schritt hin zu einer Lösung der aktuellen Konflikte mit den USA und seit dem Tankerstreit auch mit Großbritannien. Mit einem Erzfeind Riad könne Teheran weder auf die Unterstützung der arabischen und islamischen Welt noch des Westens rechnen.

Saudi-Arabien hatte die diplomatischen Beziehungen zum Iran abgebrochen, nachdem aufgebrachte Demonstranten 2016 die saudische Botschaft in Teheran gestürmt und Teile des Gebäudes in Brand gesetzt hatten. Auslöser für die Proteste im Iran war die Hinrichtung eines schiitischen Geistlichen in Saudi-Arabien. Das sunnitische Königreich und der schiitische Gottesstaat haben auch Differenzen im Syrienkonflikt, wo Iran Machthaber Baschar al-Assad unterstützt, die Saudis hingegen die Rebellen./str/fmb/DP/mis