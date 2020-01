Iranische Raketenangriffe: Widersprüchliche Meldungen über Opfer

BAGDAD (dts Nachrichtenagentur) - Nach den iranischen Raketenangriffen auf zwei irakische Militärstützpunkte mit US-Soldaten gibt es widersprüchliche Angaben über mögliche Opfer. Iranische Staatsmedien berichten, dass mehrere US-Soldaten ums Leben gekommen seien. Die Rede war von bis zu 80 Getöteten.

Der US-Nachrichtensender CNN berichtet dagegen unter Berufung auf irakische und US-Quellen, dass es wohl keine Todesopfer gegeben habe. Der Iran hatte in der Nacht zu Mittwoch die Al-Asad-Airbase im Zentrum des Landes sowie eine Basis in Erbil im Nordirak angegriffen. US-Präsident Donald Trump reagierte bei Twitter gelassen auf die Attacken. "All is well!", schrieb er auf Twitter. Man bewerte aktuell die Schäden. Die USA hätten das stärkste und am besten ausgestattete Militär auf der Welt, so Trump weiter. Er werde am Mittwochmorgen (Ortszeit) eine Erklärung abgegeben, kündigte der US-Präsident an. Unterdessen sprach Irans Außenminister Mohammed Dschawad Sarif von "Selbstverteidigung". Man strebe keinen Krieg an, werde sich aber gegen jede Aggression verteidigen, teilte er über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Der Iran hatte einen Vergeltungsschlag gegen die USA angekündigt, nachdem die Vereinigten Staaten den iranischen Top-Militär Qasem Soleimani gezielt durch einen US-Drohnenangriff im Irak getötet hatten.